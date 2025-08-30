పేరుకు మాత్రమే 'దుబాయ్‌ యువరాణి'.. నిరాడంబర జీవితం (ఫోటోలు)

1/19
దుబాయ్ యువరాణి(31) షేకా మహ్రాకు చెందిన ప్రతి అంశమూ సోషల్మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది.
2/19
త్రిపుల్ తలాక్ అర్థం వచ్చేలా పెళ్లైనా ఏడాదికే 2023లో తన భర్తకు విడాకులు ఇచ్చేసింది.
3/19
తాజాగా ప్రముఖ ర్యాపర్ ఫ్రెంచ్ మోంటానా (40)తో ఆమెకు నిశ్చితార్థం జరిగినట్లుగా వార్తలు వస్తున్నాయి.
4/19
దుబాయ్ పాలకుడు, యూఏఈ ప్రధాని-ఉపాధ్యక్షుడు షేక్ మొహమ్మద్ బిన్ రషీద్ అల్ మక్తూమ్ కూతురే ఈ షేకా మహ్రా .. ఆమె తల్లి జో గ్రిగోరకోస్ది గ్రీస్ దేశం.
5/19
అందమే కాదు.. అందమైన మనసు ఆమె సొంతం.. వివిధ రకాల సేవా కార్యక్రమాలతో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు పొందింది.
6/19
వివిద దేశాల్లోని పేద పిల్లలకు ఉచిత విద్య, అక్కడి ఆసుపత్రుల్లోని పేషెంట్లకు తక్కువ ఖర్చుతో వైద్యం అందించేలా చూస్తోంది.
7/19
మహిళా సాధికారతతో పాటు వారి ఆరోగ్యం, విద్య తదితర అంశాలపై అవగాహన కల్పిస్తూనే ఉంది.
8/19
రాజ కుటుంబంలో జన్మించినప్పటికీ ఆమె ఎంతో నిరాడంబరంగా జీవిస్తారు. ప్యాషన్ దుస్తులు కూడా ధరించరు. తన సోషల్ మీడియా ఫాలోవర్ల కోసం స్ఫూర్తి నింపేలా పోస్టులు షేర్ చేస్తుంది.
9/19
అంతర్జాతీయంగా జరిగే సదస్సులు, సమావేశాల్లో దుబాయ్ తరఫున పాల్గొని ఆయా అంశాలపై ప్రసంగిస్తుంటుంది.
10/19
11/19
12/19
13/19
14/19
15/19
16/19
17/19
18/19
19/19