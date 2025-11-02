 ఎడారి దేశంలోని ఒయాసిస్ సిటీలో సారా అలీ ఖాన్ (ఫొటోలు) | Sara Ali Khan in oasis city in desert country (photos) | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఎడారి దేశంలోని ఒయాసిస్ సిటీలో సారా అలీ ఖాన్ (ఫొటోలు)

Nov 2 2025 6:19 PM | Updated on Nov 2 2025 6:19 PM

Sara Ali Khan in oasis city in desert country (photos)1
1/12

Sara Ali Khan in oasis city in desert country (photos)2
2/12

సౌదీ అరేబియాలోని ఒయాసిస్ నగరమైన అల్-ఉలాకి వెకేషన్ కోసం వెళ్లిన బాలీవుడ్ బ్యూటీ సారా అలీ ఖాన్..

Sara Ali Khan in oasis city in desert country (photos)3
3/12

అక్కడ తిరుగుతూ, పూల్‌లో ఎంజాయ్ చేస్తూ ఫొటోలకు పోజులిచ్చింది.

Sara Ali Khan in oasis city in desert country (photos)4
4/12

Sara Ali Khan in oasis city in desert country (photos)5
5/12

Sara Ali Khan in oasis city in desert country (photos)6
6/12

Sara Ali Khan in oasis city in desert country (photos)7
7/12

Sara Ali Khan in oasis city in desert country (photos)8
8/12

Sara Ali Khan in oasis city in desert country (photos)9
9/12

Sara Ali Khan in oasis city in desert country (photos)10
10/12

Sara Ali Khan in oasis city in desert country (photos)11
11/12

Sara Ali Khan in oasis city in desert country (photos)12
12/12

# Tag
Sara Ali Khan Oasis desert tour Photos Movie News
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

ఎడారి దేశంలోని ఒయాసిస్ సిటీలో సారా అలీ ఖాన్ (ఫొటోలు)
photo 2

మాల్దీవులు ట్రిప్ జ్ఞాపకాలతో సితార (ఫొటోలు)
photo 3

ఇంట్లోనే అనన్య బర్త్ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 4

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (నవంబర్ 02-09)
photo 5

'జటాధర' ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌లో సందడిగా చిత్ర యూనిట్‌ (ఫోటోలు)

Video

View all
Sidiri Appalaraju About Jogi Ramesh Illegal Arrest 1
Video_icon

అసలు సూత్రధారి టీడీపీ నేత.. అతను జోగి రమేష్ మాట వింటాడా?
Yadayya Daughter Clarity On Wife And Husband Incident 2
Video_icon

మా నాన్న ఎలా చంపాడంటే..
Sai Pallavi Full Busy In Bollywood 3
Video_icon

బుజ్జి తల్లి వదిలేస్తున్నావా...!
Jogi Ramesh PA Arepalli Ramu About Illegal Arrest 4
Video_icon

ఇల్లు చూపించమని పిలిచి.. పోలీసుల కుట్ర బయటపెట్టిన జోగి రమేష్ PA
Botsa Satyanarayana Fires On Chandrababu Govt Over Kasibugga Stampede 5
Video_icon

తొక్కిసలాట ఘటనపై దర్యాప్తు జరపాల్సిందే
Advertisement