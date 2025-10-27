 'కాంతార 1' కోసం రుక్మిణి ఇంత కష్టపడిందా? | Rukmini Vasanth worked extremely hard for her role as Princess Kanakavathi in Kantara: Chapter 1 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

'కాంతార 1' కోసం రుక్మిణి ఇంత కష్టపడిందా?

Oct 27 2025 3:03 PM | Updated on Oct 27 2025 3:09 PM

Rukmini Vasanth worked extremely hard for her role as Princess Kanakavathi in Kantara: Chapter 11
1/12

Rukmini Vasanth worked extremely hard for her role as Princess Kanakavathi in Kantara: Chapter 12
2/12

'కాంతార ఛాప్టర్ 1'లో యువరాణి కనకవతిగా ఆకట్టుకున్న రుక్మిణి వసంత్..

Rukmini Vasanth worked extremely hard for her role as Princess Kanakavathi in Kantara: Chapter 13
3/12

ఆ పాత్ర కోసం చేసిన హోమ్ వర్క్, పడిన కష్టం తాలుకూ ఫొటోలని ఇన్ స్టాలో షేర్ చేసింది.

Rukmini Vasanth worked extremely hard for her role as Princess Kanakavathi in Kantara: Chapter 14
4/12

Rukmini Vasanth worked extremely hard for her role as Princess Kanakavathi in Kantara: Chapter 15
5/12

Rukmini Vasanth worked extremely hard for her role as Princess Kanakavathi in Kantara: Chapter 16
6/12

Rukmini Vasanth worked extremely hard for her role as Princess Kanakavathi in Kantara: Chapter 17
7/12

Rukmini Vasanth worked extremely hard for her role as Princess Kanakavathi in Kantara: Chapter 18
8/12

Rukmini Vasanth worked extremely hard for her role as Princess Kanakavathi in Kantara: Chapter 19
9/12

Rukmini Vasanth worked extremely hard for her role as Princess Kanakavathi in Kantara: Chapter 110
10/12

Rukmini Vasanth worked extremely hard for her role as Princess Kanakavathi in Kantara: Chapter 111
11/12

Rukmini Vasanth worked extremely hard for her role as Princess Kanakavathi in Kantara: Chapter 112
12/12

# Tag
Rukmini Vasanth Kantara: Chapter 1 Movie Rishab Shetty Movie working hard Photos Movie News
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

'కాంతార 1' కోసం రుక్మిణి ఇంత కష్టపడిందా?
photo 2

బార్బీ బొమ్మలా యంగ్ హీరోయిన్ జాన్వీ కపూర్ (ఫొటోలు)
photo 3

‘ది గర్ల్‌ఫ్రెండ్‌’ ట్రైలర్‌ ఈవెంట్‌లో మెరిసిన రష్మికా మందన్న (ఫొటోలు)
photo 4

నారా రోహిత్‌- శిరీష పెళ్లి.. హల్దీ వేడుక (ఫోటోలు)

photo 5

'నెపోలియన్ రిటర్న్స్' మూవీ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
Cyclone Montha Effect in Konaseema 1
Video_icon

కోనసీమ జిల్లాలో మోంథా తుఫాన్ ఎఫెక్ట్
Shyamala Straight Questions to Chandrababu And Nara Lokesh Over Kurnool Bus Incident 2
Video_icon

Shyamala: దమ్ముంటే సమాధానం చెప్పండి.. కర్నూల్ బస్సు ఘటనపై...

Ambati Rambabu Participated in Koti Santhakala Sekarana Programme 3
Video_icon

Ambati: తిరుగుబాటు మొదలైంది.. ప్రైవేటీకరణ నిర్ణయాన్ని వెనక్కి తీసుకోవాల్సిందే
Jogi Ramesh Fires on Chandrababu And Nara Lokesh 4
Video_icon

తప్పు చేసానని నిరూపిస్తే.. చావడానికైనా సిద్ధం
Cyclone Montha Effect Starts in Visakhapatnam 5
Video_icon

భారీ గాలులతో వర్షం విశాఖలో మొదలైన తుఫాను ప్రభావం
Advertisement