 మాదాపూర్‌లో సందడి చేసిన సినీతార పూజా హెగ్డే (ఫొటోలు) | Actress Pooja Hegde buzz in Madhapur Photos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

మాదాపూర్‌లో సందడి చేసిన సినీతార పూజా హెగ్డే (ఫొటోలు)

Sep 20 2025 7:33 AM | Updated on Sep 20 2025 7:33 AM

Actress Pooja Hegde buzz in Madhapur Photos 1
1/15

వర్ధమాన సినీతార పూజా హెగ్డే నగరంలో సందడి చేసింది.శుక్రవారం మాదాపూర్‌ ఇనార్బిట్‌ మాల్‌లో ఓ లైఫ్‌స్టైల్‌ షోరూంను ప్రారంభించింది.ఈ సందర్భంగా అభిమానులను ఆమె అలరించింది.

Actress Pooja Hegde buzz in Madhapur Photos 2
2/15

Actress Pooja Hegde buzz in Madhapur Photos 3
3/15

Actress Pooja Hegde buzz in Madhapur Photos 4
4/15

Actress Pooja Hegde buzz in Madhapur Photos 5
5/15

Actress Pooja Hegde buzz in Madhapur Photos 6
6/15

Actress Pooja Hegde buzz in Madhapur Photos 7
7/15

Actress Pooja Hegde buzz in Madhapur Photos 8
8/15

Actress Pooja Hegde buzz in Madhapur Photos 9
9/15

Actress Pooja Hegde buzz in Madhapur Photos 10
10/15

Actress Pooja Hegde buzz in Madhapur Photos 11
11/15

Actress Pooja Hegde buzz in Madhapur Photos 12
12/15

Actress Pooja Hegde buzz in Madhapur Photos 13
13/15

Actress Pooja Hegde buzz in Madhapur Photos 14
14/15

Actress Pooja Hegde buzz in Madhapur Photos 15
15/15

# Tag
Actress Gallery Pooja Hegde madhapur photo gallery Tollywood
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

మాదాపూర్‌లో సందడి చేసిన సినీతార పూజా హెగ్డే (ఫొటోలు)
photo 2

కరీంనగర్ లో ముందస్తు బతుకమ్మ వేడుకలు (ఫొటోలు)
photo 3

కొడుకు బర్త్ డే.. వింటేజ్ స్టైల్‌లో సీరియల్ జంట (ఫొటోలు)
photo 4

యూపీలో అత్యంత ధనవంతులు వీళ్లే (ఫొటోలు)
photo 5

పారిస్‌లో ఫుల్ రొమాంటిక్‌గా ఆది-నిక్కీ జోడీ (ఫొటోలు)

Video

View all
YS Jagan Warning To Chandrababu Over Medical Colleges Privatization Issue 1
Video_icon

ప్రైవేటీకరణపై ప్రజా యుద్ధం.. బాబుకు YS జగన్ వార్నింగ్
Janasena Vinutha Kota Letter To Pawan Kalyan 2
Video_icon

పవన్ కు వినుత హెచ్చరిక.. అది కరెక్ట్ కాదు.. మార్చుకో!
L And T Refuses Participation In Hyderabad Metro Phase 2nd 3
Video_icon

మెట్రో ఫేస్ 2లో భాగస్వామ్యం కాలేము.. L&T సంచలన నిర్ణయం
CM Chandrababu Selling Government Medical Colleges To Private 4
Video_icon

Big Question: దసరా ఆఫర్! మెడికల్ కాలేజీలు ఫర్ సేల్
Heavy Rain In Rayachoty Annamayya District 5
Video_icon

రాయచోటిలో వర్ష బీభత్సం.. ముగ్గురి మృతి

Advertisement