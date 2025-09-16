 తలలేని భైరవ కొండన్న విగ్రహం.. మొండి భైరవకోన ఆలయం (ఫొటోలు) | Ancient Lord Shiva Mondi Bhairavaona Temple History In Telugu With Photo Story Went Viral On Social Media | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

మొండి భైరవకోన.. ఏపీలోని ఈ ప్రముఖ ఆలయానికి ఆ పేరెలా వచ్చిందో తెలుసా?

Sep 16 2025 11:05 AM | Updated on Sep 16 2025 11:38 AM

Devotional : Mondi Bhairava Kona Temple in Yakarlapalem Photos1
1/18

మొండి భైరవకోన..వైఎస్సార్‌ కడప జిల్లా నల్లమల అడవుల్లో ఉన్న ఒక మహిమాన్వితమైన ఆధ్యాత్మిక స్థలం. పురాతన గుహల క్షేత్రం కూడా. ఈ ఆలయానికి ఆ పేరు ఎలా వచ్చిందనడానికి ఓ కథ ప్రచారంలో ఉంది.

Devotional : Mondi Bhairava Kona Temple in Yakarlapalem Photos2
2/18

దాదాపు 300 ఏళ్ల క్రితం నల్లపుశెట్టిపల్లి అనే గ్రామంలో భైరవ కొండన్న అనే బాలుడు ఉండేవాడు. చిన్నప్పటి నుంచే అతనికి ఆధ్యాత్మిక భావనలు ఉండేవి. ఒకసారి తీవ్ర కరువు వచ్చింది. వర్షాలు రాక, వాగులు, వంకలు ఎండిపోయాయి. ఆవులు దాహంతో బాధపడుతున్నాయి. వాటి బాధను చూసి కొండన్న తట్టుకోలేక.. నా ఆవుల దాహం తీర్చే నీటిని ప్రసాదిస్తే, నా తలను నీకు సమర్పిస్తాను అని భైరవుడిని మొక్కుకున్నాడు.

Devotional : Mondi Bhairava Kona Temple in Yakarlapalem Photos3
3/18

ఆ మొక్కు చేసిన వెంటనే కొండ చీలిపోయి నీటి బుగ్గ ఉబికి వచ్చింది. ఆవులు నీళ్లు తాగి సంతృప్తిగా ఇంటికి వెళ్లాయి. ఆనందంతో కొండన్న తన తలను చెట్టుకు ముడి వేసి, కత్తితో తల నరికి భైరవునికి సమర్పించాడు. తల చెట్టుకు వేలాడుతూ, మొండెం నేలపై పడిపోయింది.గ్రామస్తులు అక్కడికి చేరుకుని ఈ ఘట్టాన్ని చూసి ఆశ్చర్యపోయారు.

Devotional : Mondi Bhairava Kona Temple in Yakarlapalem Photos4
4/18

ఆ స్థలంలో తలలేని విగ్రహాన్ని ప్రతిష్టించి, భక్తి స్థలంగా మార్చారు. అప్పటి నుంచి ఈ ప్రదేశాన్ని “మొండి భైరవకోన” అని పిలుస్తారు.

Devotional : Mondi Bhairava Kona Temple in Yakarlapalem Photos5
5/18

భక్తి, త్యాగం, ప్రకృతి అద్భుతాల మేళవింపు అయిన భైరవకోనకు.. శివరాత్రి రోజున మాత్రమే భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో వస్తారు. మిగిలిన రోజుల్లో ఇది శాంతమైన, రహస్యభరితమైన ప్రదేశంగా ఉంటుంది.

Devotional : Mondi Bhairava Kona Temple in Yakarlapalem Photos6
6/18

భైరవకోన గుడికి పడమరగా నీటి బుగ్గ నిత్యం ఉబికి వస్తూనే ఉంటుంది, ఇది కొండన్న త్యాగానికి గుర్తుగా భావిస్తారు. మొండి బైరవకోన కథ స్థానికంగా ప్రచారంలో ఉన్నప్పటికీ.. ఇది భైరవకోన ఆలయం పేరు మీదనే ప్రసిద్ధి చెందింది.

Devotional : Mondi Bhairava Kona Temple in Yakarlapalem Photos7
7/18

మైదుకూరు నుంచి పోరుమామిల్ల రోడ్ లో ప్రయాణించి ఈ ప్రాంతానికి చేరుకోవచ్చు.

Devotional : Mondi Bhairava Kona Temple in Yakarlapalem Photos8
8/18

ఇక్కడ ఉచిత ప్రవేశం ఉంటుంది మరియు ఉదయం 6 నుండి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు సందర్శించవచ్చు.

Devotional : Mondi Bhairava Kona Temple in Yakarlapalem Photos9
9/18

Devotional : Mondi Bhairava Kona Temple in Yakarlapalem Photos10
10/18

Devotional : Mondi Bhairava Kona Temple in Yakarlapalem Photos11
11/18

Devotional : Mondi Bhairava Kona Temple in Yakarlapalem Photos12
12/18

Devotional : Mondi Bhairava Kona Temple in Yakarlapalem Photos13
13/18

Devotional : Mondi Bhairava Kona Temple in Yakarlapalem Photos14
14/18

Devotional : Mondi Bhairava Kona Temple in Yakarlapalem Photos15
15/18

Devotional : Mondi Bhairava Kona Temple in Yakarlapalem Photos16
16/18

Devotional : Mondi Bhairava Kona Temple in Yakarlapalem Photos17
17/18

Devotional : Mondi Bhairava Kona Temple in Yakarlapalem Photos18
18/18

# Tag
devotional bhairava konda Andhra Pradesh Kadapa district photo gallery
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

కిక్‌ ఇచ్చేలా 'దిశా పటాని' ఫోజులు.. ట్రెండింగ్‌లో (ఫోటోలు)
photo 2

తలలేని భైరవ కొండన్న విగ్రహం.. మొండి భైరవకోన ఆలయం (ఫొటోలు)
photo 3

సూర్య‌ బ‌ర్త్‌డే గిఫ్ట్ అదిరిపోయిందిగా.. దేవిషాతో క‌లిసి సెల‌బ్రేష‌న్స్‌ (ఫోటోలు)
photo 4

'సన్నీ సంస్కారి కి తులసి కుమారి' ట్రైలర్ లాంచ్ (ఫొటోలు)
photo 5

ప్రమాదకరంగా మూసాపేట్‌ మైసమ్మ చెరువు (ఫొటోలు)

Video

View all
Mystery Deaths In Tirupati 1
Video_icon

తిరుపతిలో వీడని మరణాల మిస్టరీ
Vaishali Rameshbabu Defends FIDE Womens Grand Swiss Chess Title 2
Video_icon

మాజీ వరల్డ్ ఛాంపియన్ ఆన్ జొంగ్యీకి ముచ్చెమటలు పట్టించిన వైశాలి
KSR Live Show On Aarogyasri Services Stoped In AP 3
Video_icon

KSR Live Show: ఏపీలో ఆరోగ్యశ్రీ అవుట్! బాబు విజన్ అమ్మేస్తా.. ఆపేస్తా..!!
YS Jagan Tweet On Tomato And Onion Farmers Problems In AP 4
Video_icon

రైతుల కష్టాలపై జగన్ ఎమోషనల్ ట్వీట్

Eluru YSRCP Leaders Counter To Vangalapudi Anitha And Savitha 5
Video_icon

వంగలపూడి అనిత, సవితకు వైఎస్ఆర్ సీపీ నేతలు కౌంటర్
Advertisement