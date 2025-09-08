1/13
2/13
టీవీఎస్ మోటార్ తన హైపర్ స్పోర్ట్ స్కూటర్ ‘ఎన్టార్క్ 150’ను మార్కెట్లో విడుదల చేసింది.
3/13
స్పోర్టీ, ప్రీమియం లుక్తో వస్తున్న ఈ మోడల్ రెండు వేరియంట్లలో లభిస్తుంది. బేస్ వేరియంట్ ధర రూ.1,19,000, అధునాతన టీఎఫ్టీ వేరియంట్ ధర రూ.1,29,000గా (ఎక్స్ షోరూమ్) ఉంది.
4/13
149.7సీసీ ఇంజిన్.. గరిష్టంగా 7,000 ఆర్పీఎం వద్ద 13.2 పీఎస్ పవర్, 5,500 ఆర్పీఎం వద్ద 14.2 ఎన్ఎమ్ టార్క్ ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
5/13
కేవలం 6.3 సెకన్లలో 0 నుంచి 60 కి.మీ వేగాన్ని అందుకోగలదు. గంటకు 104 కి.మీ వేగం ప్రయాణించలదు.
6/13
హై–రిజల్యూషన్ టీఎఫ్టీ క్లస్టర్తో పాటు టీవీఎస్ స్మార్ట్ఎక్స్కనెక్షన్ టెక్నాలజీ ఉంది.
7/13
అలెక్సా, స్మార్ట్వాచ్ ఇంటిగ్రేషన్, టర్న్–బై–టర్న్ నావిగేషన్, వెహికల్ ట్రాకింగ్, చివరిగా పార్క్ చేసిన స్థానం, కాల్/మెసేజ్ అలర్ట్స్, రైడ్, స్ట్రీట్ మోడ్లు, ఓటీఏ అప్డేట్స్, కస్టమ్ విడ్జెట్లు వంటి మరెన్నో స్మార్ట్ ఫీచర్లు ఇందులో లభిస్తాయి.
8/13
9/13
10/13
11/13
12/13
13/13