కరోనా మహమ్మారి విజృంభణతో దేశంలో అమలవుతున్న లాక్‌డౌన్‌ మే 3వ తేదితో పూర్తి అవుతున్న నేపథ్యంలో అసలు లాక్‌డౌన్‌ ఎత్తివేస్తారా లేదా కొనసాగిస్తారా అన్న విషయం చర్చనీయాంశమైంది. అయితే మే3 తర్వత లాక్‌డౌన్‌ పాక్షికంగా ఎత్తివేస్తే ఐటీ కంపెనీలు తిరిగి తెరుచుకోడానికి సిద్దమవుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో భౌతిక దూరం పాటించడంపై ప్రభుత్వ ఇచ్చే మార్గదర్శకాల కోసం ఎదురుచూస్తూ. కంపెనీలు పునఃప్రారంభించాలని యోచిస్తున్నాయి. అంతేగాక కోవిడ్‌-19ను అరికట్టడానికి కొత్తగా తమ సొంత నిబంధనలను కూడా తీసుకురాబోతున్నాయి.

(లాక్‌డౌన్‌ కొనసాగింపునకే మోదీ మొగ్గు..! )

ఇక ఐటీ కంపెనీలు తమ ఉద్యోగులను తిరిగి పనిచేయడానికి అనుమతించే క్రమంలో చాలా వరకు సంస్థలు భౌతిక దూరం కొనసాగించడానికి అనేక చర్యలు తీసుకుంటున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో లాక్‌డౌన్‌ అనంతరం భౌతిక దూరం పాటిస్తూ తమ కార్యాలయాలు ఎలా సిద్ధమవుతున్నాయో తెలియజేయడానికి టెక్ మహీంద్రా సీఈఓ, ఎండీ సీపీ గున్నాని ట్విటర్‌లో కొన్ని ఫోటోలను షేర్‌ చేశారు. వీటిలో ఆఫీస్‌ ముఖద్వారాలు, లిఫ్ట్‌లు, బాత్‌రూమ్‌ల వద్ద గీసిన మార్కులకు సంబంధించిన ఫోటోలు ఉన్నాయి. అదే విధంగా విప్రో చైర్మన్ రిషద్ ప్రేమ్‌జీ కూడా తమ కార్యాలయాల్లో అనుసరిస్తున్న భౌతిక దూర నిబంధనలను సోషల్‌ మీడియాలో షేర్‌ చేశారు. (జూలై 25 నాటికి కరోనా నుంచి భారత్‌కు‌ విముక్తి! )

Our offices across @tech_mahindra are getting ready for physical distancing post #Lockdown.

Welcome to the new normal.. pic.twitter.com/5V6wZz2OOO

— CP Gurnani (@C_P_Gurnani) April 20, 2020