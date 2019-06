వరల్డ్‌ కప్‌ : ఓపెనింగ్‌ పంపాలని.. చెట్టెక్కి నిరసన

క్రికెట్‌ అంటే ఓ ఆటే కాదు అదో పిచ్చిలా భావించే వాళ్లు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఎందరో ఉన్నారు. తమ దేశం ఓటమి చెందితే చాలు జట్టు సమీకరణల్లో ఎక్కడో ఏదో లోపం జరిగిందంటూ లెక్కలేస్తుంటారు అభిమానులు. అయితే శ్రీలంకలో ఓ అభిమాని మాత్రం ఓ అడుగు ముందుకేసి చెట్టేకేశాడు. వ‌ర‌ల్డ్‌క‌ప్ తొలి మ్యాచ్‌లోనే న్యూజిలాండ్‌ చేతిలో శ్రీలంక దారుణంగా ఓటమి చెందడాన్ని జీర్ణించుకోలేకపోయాడు ఆ అభిమాని.

శ్రీలంక జట్టు బ్యాటింగ్‌లైనప్‌ మార్చాలంటూ, ఆల్‌రౌండ‌ర్ తిసెరా పెరీరాను ఓపెన‌ర్‌గా పంపాలని ఓ భారీ మ‌ర్రి చెట్టు ఎక్కి తన నిరసన తెలిపాడు. దీనికి సంబంధించి వీడియో ఇప్పుడు సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్‌ అవుతోంది. ఈ వీడియోను శ్రీలంక మాజీ క్రికెట‌ర్ ర‌స్సెల్ అర్నాల్డ్ రీట్వీట్‌ చేస్తూ.. బాగుంది, అతన్ని చెట్టు ఎక్కనివ్వడం అపకండి అంటూ సెటైర్‌ వేశారు. కాగా, వ‌ర‌ల్డ్‌క‌ప్‌లో భాగంగా నేడు ఆఫ్ఘ‌నిస్తాన్‌తో శ్రీలంక తలపడనుంది.

