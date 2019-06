చరిత్ర తిరగరాయాల్సిన సమయమిది : రైనా

భారత అభిమానులకు అసలు సిసలు ప్రపంచ కప్ నేటి నుంచి మొదలవుతోంది. వరల్డ్‌ కప్‌లో భారత సమరం ప్రారంభమవ్వడానికి ముందు క్రికెటర్‌ సురేష్‌ రైనా ట్వీట్‌ చేశాడు. 'ఇది రాస్తుంటే లక్షలకొద్ది భావోద్వేగాలు, ఎన్నో మధుర జ్ఞాపకాలు నా మదిలో స్పృశించాయి. హిస్టరీని తిరగరాయాల్సిన సమయం ఆసన్నమైంది. టీమ్‌ ఇండియా కప్‌ను భారత్‌ తీసుకురావాలి, గుడ్‌ లక్‌ అంటూ' ట్వీట్‌ చేశారు.

A million emotions & a lot of fond memories running through my mind as I write this. Time to repeat history. Good luck, team India let's get the cup home. #INDvSA #WC2019

— Suresh Raina🇮🇳 (@ImRaina) June 5, 2019