జోహన్నెస్‌బర్గ్‌ : దక్షిణాఫ్రికా ఫస్ట్​క్లాస్ క్రికెటర్ సోలో నిక్వెనీ కరోనా వైరస్​కు గురయ్యాడు. ఇప్పటికే 'గులైన్​ బారే సిండ్రోమ్(జీబీఎస్‌)‌' అనే నరాల సంబంధిత వ్యాధితో బాధపడుతున్నాడు. కాగా కొద్ది రోజలుగా శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది అనిపించడంతో నిక్వెనీ పరీక్షలు చేయించుకోగా కరోనా పాజిటివ్‌ అని తేలింది. దీంతో కరోనా బారిన పడ్డ మూడో క్రికెటర్​గా సోలో నిలిచాడు. ఇంతకు ముందు పాక్​ క్రికెటర్​ జాఫర్​ సర్ఫరాజ్​, స్కాట్​లాండ్​కు చెందిన మజిద్ హక్​ కరోనాకు గురయ్యారు.(కరోనాతో మాజీ క్రికెటర్‌ మృతి)

So last year I got GBS, and have been battling this disease for the past 10 months and I’m only half way through my recovery. I got TB, my liver failed and my kidney failed. Now today I tested positive for corona virus. I don’t understand why all of this is happening to me.

— Solo Nicholas Nqweni (@SoloNqweni) May 7, 2020