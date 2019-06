సారీ సర్ఫరాజ్‌!

లండన్‌ : ‘పందిలా బలిసావు.. డైట్‌ చేయవచ్చు కదా’ అంటూ పాకిస్తాన్‌ కెప్టెన్‌ సర్ఫరాజ్‌ అహ్మద్‌పై నోరుపారేసుకున్న ఓ అభిమాని ఎట్టకేలకు తన తప్పును తెలుసుకున్నాడు. సోషల్‌మీడియా ప్రభావంతో తన తప్పును తెలుసుకొని సర్ఫరాజ్‌కు క్షమాపణలు చెప్పాడు. తాను చేసిన పని పట్ల పశ్చాతాపం వ్యక్తం చేస్తూ ఓ వీడియోను విడుదల చేశాడు. ‘పాక్‌ కెప్టెన్‌ పట్ల నేను ప్రవర్తించిన తీరుకు పశ్చాతాపం వ్యక్తం చేస్తున్నాను. ఈ ఘటనతో బాధపడ్డ ప్రతి ఒక్కరికి బేషరతుగా క్షమాపణలు తెలియజేస్తున్నాను. నేను అసలు ఆ వీడియోనే అప్‌లోడ్‌ చేయలేదు. అది ఎలా వైరల్‌ అయ్యిందో నాకు తెలియదు. కానీ నేను చేసింది చాలా తప్పు. సర్ఫరాజ్‌తో ఉన్న చిన్నారి తన కొడుకని నాకు తెలియదు.’ అంటూ క్షమాపణలు కోరాడు.

The man who abused sarfraz today makes an apology in his new video. Saying sorry to @SarfarazA_54 nd whole nation.👏👏

says that he neither new that the kid was his son nor sarfraz is hafiz e Quran

What you people say on this ⚡#PakistanLovesSarfaraz #sorrysarfaraz pic.twitter.com/wdxQRJjhV9

— M Mansoor: IStandWithSarfraz 🇵🇰 (@mansoorThoughts) June 21, 2019