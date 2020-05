బలవంతుడి చేతిలో బలహీనుడు ఓడిపోవడం సర్వ సాధారణం. కానీ ఆ బలహీనుడు తిరగబడితే.. బలవంతుడు కూడా తోక ముడవక తప్పదు. ఇందుకు నిదర్శనంగా నిలుస్తుంది ఈ వీడియో. ఇండియన్‌ ఫారెస్ట్‌ అధికారి సుశాంత నంద ‘కాలం మారుతోంది. కప్ప, చిరుతల మధ్య నమ్మశక్యం కానీ పోరు. ఎవరు గెలుస్తారో చూడండి’ అంటూ ట్విట్టర్‌లో షేర్‌ చేసిన ఈ వీడియో ప్రస్తుతం తెగ వైరలవుతోంది. దీనిలో ఓ చిరుత పులి తన పంజాతో పదే పదే కప్పను తాకుతూ ఉంటుంది. రెండు సార్లు చిరుత మొరటుతనాన్ని భరించిన కప్ప.. మూడో సారి చిరుత ప్రతిఘటిస్తుంది. దాంతో ఓటమిని ఒప్పుకుని అక్కడ నుంచి వెళ్లిపోతుంది చిరుత.(ఆ ఫోటో వెనక ఇంత కథ ఉంది)

Times are changing.....

Unbelievable fight between a frog & leopard. And see who wins😊

🎬Science Girl pic.twitter.com/g8kqnBLDcr

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) May 21, 2020