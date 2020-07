సాక్షి, న్యూఢిల్లీ: టిక్​టాక్​పై నిషేధం పడిన కొద్దిరోజులకే దాన్ని పోలిన కొత్త యాప్​ను ఇండియన్స్​ కనిపెట్టేశారు. ఫేస్​బుక్​ తీసుకొచ్చిన ఇన్​స్టాగ్రామ్​ రీల్స్​లో చెలరేగిపోతున్నారు. పోస్టులు, కామెంట్లు, మీమ్స్​తో సదరు ప్లాట్​ ఫాంను హోరెత్తిస్తున్నారు. పనిలో పనిగా టిక్​టాక్​కు ప్రత్యామ్నాయం దొరికిందని సంబరపడుతూ ట్విట్టర్​లో మీమ్స్​తో కుమ్మేస్తున్నారు. (కోవిడ్‌ 19 : ఎంఐటీ సర్వేలో షాకింగ్ వివరాలు)

రీల్స్​లో 15 సెకన్లు కలిగిన వీడియోలను యూజర్లు పోస్టుల చేయొచ్చు. ప్రస్తుతం ఇండియా, బ్రెజిల్, జర్మనీ, ఫ్రాన్స్​లో ప్రస్తుతం రీల్స్​ను ఫేస్​బుక్​ పరీక్షిస్తోంది. (20 కోట్లకు పైగా జనాభా.. మరణాలు 845!)

రీల్స్​ ద్వారా వ్యక్తుల వాయిస్​ కూడా వీడియోకు జోడించొచ్చని వైస్​ ప్రెసిడెంట్ విశాల్​ షా వెల్లడించారు. టిక్​టాక్​ బ్యాన్ తర్వాత ఇన్​స్టాగ్రామ్​లో చేసిన పోస్టుల్లో 45 శాతం వీడియోలేనని తెలిపారు.

రీల్స్​లో మ్యూజిక్ ట్రాక్స్​, ఫిల్టర్స్​, ఎడిటింగ్ టూల్స్​తో పాటు స్పార్క్ ఏఆర్​ ఎఫెక్ట్స్​ కూడా వాడొచ్చు.

*Instagram introduces #Reels where you can make & upload

short videos like tik tok*

*Meanwhile carry and all memers* pic.twitter.com/wMrh0yPVB5 — Killer Aamin (@AaminKiller) July 9, 2020

After tiktok banned

Instagram introduced new feature reels just like tiktok#instagramreels #instagramreels pic.twitter.com/sGJCKQZL8B — Shubham ايش بهم (@shubham707306) July 9, 2020