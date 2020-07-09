రీల్స్పై మోతమోగుతున్న మీమ్స్!
సాక్షి, న్యూఢిల్లీ: టిక్టాక్పై నిషేధం పడిన కొద్దిరోజులకే దాన్ని పోలిన కొత్త యాప్ను ఇండియన్స్ కనిపెట్టేశారు. ఫేస్బుక్ తీసుకొచ్చిన ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్లో చెలరేగిపోతున్నారు. పోస్టులు, కామెంట్లు, మీమ్స్తో సదరు ప్లాట్ ఫాంను హోరెత్తిస్తున్నారు. పనిలో పనిగా టిక్టాక్కు ప్రత్యామ్నాయం దొరికిందని సంబరపడుతూ ట్విట్టర్లో మీమ్స్తో కుమ్మేస్తున్నారు. (కోవిడ్ 19 : ఎంఐటీ సర్వేలో షాకింగ్ వివరాలు)
రీల్స్లో 15 సెకన్లు కలిగిన వీడియోలను యూజర్లు పోస్టుల చేయొచ్చు. ప్రస్తుతం ఇండియా, బ్రెజిల్, జర్మనీ, ఫ్రాన్స్లో ప్రస్తుతం రీల్స్ను ఫేస్బుక్ పరీక్షిస్తోంది. (20 కోట్లకు పైగా జనాభా.. మరణాలు 845!)
రీల్స్ ద్వారా వ్యక్తుల వాయిస్ కూడా వీడియోకు జోడించొచ్చని వైస్ ప్రెసిడెంట్ విశాల్ షా వెల్లడించారు. టిక్టాక్ బ్యాన్ తర్వాత ఇన్స్టాగ్రామ్లో చేసిన పోస్టుల్లో 45 శాతం వీడియోలేనని తెలిపారు.
రీల్స్లో మ్యూజిక్ ట్రాక్స్, ఫిల్టర్స్, ఎడిటింగ్ టూల్స్తో పాటు స్పార్క్ ఏఆర్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా వాడొచ్చు.
Instagram launched #Reels in india just after tiktok ban.
Zuckerberg be like:-#instagramreels pic.twitter.com/e8IEkTUTwh
— Harsh (@Nhiipata) July 8, 2020
*Instagram introduces #Reels where you can make & upload
short videos like tik tok*
*Meanwhile carry and all memers* pic.twitter.com/wMrh0yPVB5
— Killer Aamin (@AaminKiller) July 9, 2020
After tiktok banned
Instagram introduced new feature reels just like tiktok#instagramreels #instagramreels pic.twitter.com/sGJCKQZL8B
— Shubham ايش بهم (@shubham707306) July 9, 2020
Me while watching tik tokiya videos on Instagram reels pic.twitter.com/TwFsa4lmj6
— SOMIL SACHAN (@meme_jong_unn) July 8, 2020
Mark Zuckerberg launching "Reels" for instagram after tik-tok ban!#Reels #instagramreels pic.twitter.com/iZVTyWcpr8
— Harshvardhan Agrawal (@Harsh_humour) July 8, 2020
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