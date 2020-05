రెండు భిన్న జాతులకు చెందిన జంతువులు స్నేహంగా ఉండటం మనం చూసే ఉంటాం. పిల్లి-కుక్క, పిల్లి-ఎలుక, కుక్క-పులి, కోతి-కుక్క, కుక్క-గుర్రం ఇలా పొంతన కుదరదు అనుకునే జంతువులు స్నేహంతో ఒ‍క్కటై మనల్ని ఆశ్చర్యపరుస్తూనే ఉన్నాయి. తాజాగా ఓ వింత స్నేహానికి సంబంధించి వార్త ఒకటి ఇంటర్‌నెట్‌లో చక్కర్లు కొడుతోంది. పాము- పిల్లి ఈ రెండు జంతువుల మధ్య స్నేహం ప్రస్తుతం సోషల్‌మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. డిచ్‌ పోనీ అనే మహిళకు చెందిన రికీ పేరుగల నల్ల పిల్లి, గత కొద్దిరోజులుగా ఓ నల్ల పాముతో స్నేహంగా ఉంటోంది. ఇది గమనించిన పోనీ వాటి ఫొటోలను తీసింది.



పాముతో ఆడుకుంటున్న పిల్లి

తన ట్విటర్‌ ఖాతాలో ఉంచి ‘‘ నా పిల్లి ఎల్లప్పుడూ ఆ పాముతో ఉంటోంది. దానికి ఎలాంటి హానీ చేయటం లేదు. ఇద్దరూ కలిసి ఎండలో సన్‌బాత్‌ చేయటం లేదు కదా?’’ అంటూ ఫన్నీగా స్పందించింది. ఈ వింత స్నేహం​ దాదాపు లక్ష రీట్వీట్లతో.. 60వేల లైకులతో దూసుకుపోతోంది. కొందరు నెటిజన్లు ‘‘ అలాంటి స్నేహం నాకూ కావాలి... స్నేహితుడితో సన్‌ బాతింగ్‌... ఇదేం వింత స్నేహం?!’’ అంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

why did I find my cat hanging out with a snake? neither harmed- just basking together pic.twitter.com/dvTRHF1Wiy

— ditch pony (@molly7anne) April 30, 2020