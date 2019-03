వైరల్‌ : భళారా.. బాలుడా!

బెంగళూరు : ఏదైనా పని చేయాలనుకున్నప్పుడు ఆటంకం ఎదురైతే నిరాశ చెందుతాం. ఆ నిరాశలో మనం చేయాల్సిన పనిని విరమించుకుంటాం. కానీ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతున్న ఓ వీడియో.. ఆటంకం ఎదురైనా వెనకడుగు వేయవద్దని, ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా ధైర్యంగా ముందుకు సాగాలని అప్పుడే అనుకున్న పని పూర్తవుతుందని బోధిస్తోంది. బెంగళూరు చిక్కోడి తాలుకా కేరూరు గ్రామంలో చోటుచేసుకున్న ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట హల్‌చల్‌ చేస్తోంది.

ఇంతకీ ఆ వీడియో ఏమిటంటే.. గుర్రాల రేస్‌లో పాల్గొన్న ఓ 9 ఏళ్ల బాలుడు పట్టువదలని విక్రమార్కుడిలా విజయం సాధించాడు. ఆ కుర్రాడి విజయానికి ఆ అశ్వం కూడా సహకరించింది. అయితే ఈ రేస్‌ జరుగుతుండగా.. తన అశ్వాన్ని వేగంగా పరుగెత్తించిన ఆ బాలుడు.. మధ్యలో గుర్రంతో సహా కిందపడ్డాడు. ఆ బాలుడు కిందపడ్డా ఆ అశ్వం రేస్‌లో ఏ మాత్రం వెనకడుగు వేయకుండా పరుగెత్తింది. ఇక ఆ బాలుడు కూడా బైక్‌ సాయంతో సినిమాటిక్‌ తరహాలో అశ్వాన్ని అందుకోని రేస్‌లో విజయం సాధించాడు. ఈ వీడియోకు ముగ్ధులైన నెటిజన్లు భళారా.. బాలుడా.. ఓ స్పూర్తివంతమైన వీడియో అంటూ కామెంట్‌ చేస్తున్నారు.

A nine-year-old boy, riding a galloping horse, fell off from it during a race. However, he immediately stood up and soon caught up with the still running horse by riding pillion on a bike that was following the animal. pic.twitter.com/1OD2DQq8D6

— Kiran Parashar (@KiranParashar21) March 17, 2019