న్యూఢిల్లీ : ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ముఖ్యమంత్రిగా పదవీ స్వీకార ప్రమాణం చేసిన వైఎస్‌ జగన్‌ మోహన్‌ రెడ్డికి.. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, కాంగ్రెస్‌ పార్టీ జాతీయాధ్యక్షుడు రాహుల్‌ గాంధీ ట్విటర్‌ ద్వారా శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

పూర్తి సహకారం అందిస్తాం : మోదీ

‘ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన వైఎస్‌ జగన్‌ మోహన్‌ రెడ్డికి శుభాకాంక్షలు. కేంద్రం నుంచి మీకు పూర్తి సహకారం అందిస్తానని మాట ఇస్తున్నాను. ఆంధ్రప్రదేశ్‌ అభివృద్ధి కోసం మనం కలిసి పని చేద్దాం’ అంటూ మోదీ ట్వీట్‌ చేశారు.

Congratulations to @ysjagan on taking oath as Andhra Pradesh’s Chief Minister. I assure full cooperation from the Centre. We will work together to take Andhra Pradesh to new heights.

‘ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన జగన్‌ మోహన్‌ రెడ్డి గారికి, ఆయన టీమ్‌కు నా అభినందనలు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ప్రజలకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను’ అంటూ రాహుల్‌ ట్వీట్‌ చేశారు.

Congratulations to Jagan Reddyji on being sworn in as the CM of Andhra Pradesh.

My best wishes to him, his new team of ministers and to all the people of the state.

