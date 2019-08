అజయ్‌ ప్రవర్తనపై మండిపడిన నెటిజన్లు

న్యూఢిల్లీ : 'హమ్‌ హిందూ' వ్యవస్థాపకుడు అజయ్‌గౌతమ్‌ ముస్లిం యాంకర్‌ను చూడలేనంటూ ముఖానికి చేతులు అడ్డుపెట్టుకోవడం సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. ఈ ఘటనపై నెటిజన్లు ట్విటర్‌ వేదికగా పెద్ద ఎత్తున మండిపడుతున్నారు. ఇటీవల జొమాటో ఫుడ్‌ డెలివరీ విషయమై తలెత్తిన వివాదంపై చర్చించేందుకు అజయ్‌ గౌతమ్‌ను ఒక న్యూస్‌ చానెల్‌ ఆహ్వానించింది. చర్చల సందర్భంగా న్యూస్‌ యాంకర్‌ ఖలీద్‌ను చూడగానే కావాలనే తన చేతులను ముఖానికి అడ్డుపెట్టుకోవడం టీవీలో స్పష్టంగా కనిపించింది. ఆ సమయంలో అక్కడే ఉన్న న్యూస్‌ ఎడిటర్‌ అనురాధప్రసాద్‌ అతని చర్యలతో ఆశ్చర్యానికి లోనయ్యారు. ఇంకెప్పుడు అజయ్‌ను ఏ చర్చలకు తమ చానెల్‌కు పిలవదని స్పష్టంచేశారు. కాగా, ముస్లిం రాజకీయాలకు వ్యతిరేకంగా సంపూర్ణ హిందూ రాష్ట్రాన్ని సాధించే లక్ష్యంతో అజయ్‌ గౌతమ్‌ 2015లో 'హమ్‌ హిందూ' ఆర్గనైజేషన్‌ను స్థాపించాడు.

we at the newsroom of @news24tvchannel are in shock at the inappropriate & condemnable behaviour of Mr Ajay Gautam . Ethics of journalism do not allow to give platform to such devisive voices & gestures . @news24tvchannel has decided not to invite Mr Ajay Gautam to its studio .

Hindu leader Ajay Gautam was on a debate show & covered his eyes so he didn't have to see Khalid, a Muslim news presenter.

This is NOT SATIRE!

This is the state of national TV in #India in 2019. pic.twitter.com/lxqYzhxjMu

