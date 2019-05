కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో విశాల్‌ను సమస్యలు వెంటాడుతున్నాయి. ఇప్పటికే నడిగర్‌ సంఘం వివాదాలతో ఇబ్బందుల్లో ఉన్న విశాల్‌ కు అయోగ్య సినిమా మరింత తలనొప్పులు తీసుకువచ్చింది. టాలీవుడ్ సూపర్‌ హిట్‌ మూవీ టెంపర్‌ను అయోగ్య పేరుతో కోలీవుడ్‌లో రీమేక్‌ చేశాడు. విశాల్‌ ఎంతో ఇష్టంగా చేసిన ఈ సినిమా రిలీజ్ చివరి నిమిషంలో వాయిదా పడింది.

వాయిదాకు కారణాలు చిత్రయూనిట్ ప్రకటించకపోయినా ఆర్థిక సమస్యల కారణంగానే సినిమా వాయిదా పడిందన్న టాక్‌ వినిపిస్తోంది. ఈ విషయంపై సోషల్ మీడియాలో స్పందించిన విశాల్‌, ‘సినిమా రిలీజ్ కోసం తాను చేయాల్సినదంతా చేశాను. ఓ నటుడిగా చేయాల్సిన దానికంటే ఎక్కువే చేశాను. అయినా సరిపోలేదు’ అంటూ ట్వీట్ చేశారు. ఈ వివాదంపై చిత్ర నిర్మాతలు స్పందించాల్సి ఉంది.

As I wait. For my hardwork called #ayogya to release. I did my best.more than an https://t.co/nThd9d438M always. I groomed my child since it came on my lap.BUT.not enuf??? #gajjnimohamed. My time will come. I continue my journey Gb pic.twitter.com/yjKHQitJ7O

— Vishal (@VishalKOfficial) 9 May 2019