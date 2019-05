తెలుగు‘టెంపర్‌’ రీమేక్‌ ‘అయోగ్య’ లో విశాల్‌కు జోడీగా రాశి ఖన్నా నటించగా, ఈ చిత్రం ఇటీవలే ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చి మంచి టాక్‌తో దూసుకుపోతోంది. అయితే ఈ చిత్రంలో రాశీకి రవీనా అనే యువతి డబ్బింగ్‌ చెప్పారు. సినిమా క్రెడిట్స్‌లో తన పేరును చేర్చకపోవడంతో ట్విటర్‌ వేదికగా రవీనా తన బాధను వ్యక్తపరిచారు.

'అయోగ్య చిత్రం ముగిసాక వచ్చే టైటిల్స్‌లో డబ్బింగ్‌ ఆర్టిస్ట్‌లకు క్రెడిట్స్‌ ఇవ్వలేదు. అయినా షూటింగ్‌లో ఉన్న డ్రైవర్లు, పెయింటర్లు, కార్పెంటర్లు, సౌండ్‌ ఇంజినీర్లు, స్టూడియో కో-ఆర్డినేటర్‌ల పేర్లు క్రెడిట్స్‌లో పేర్కొన్నందుకు సంతోషంగా ఉంది. మా డబ్బింగ్‌ విభాగాన్ని మాత్రం చాలా సందర్భాల్లో పట్టించుకోనందుకు బాధగా ఉంది'అని రవీనా ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నారు.

I am sorry @raveena116 .. but I want to thank you for lending your beautiful voice to me and enhancing my act on screen. Lots of love to you and way to go 🤗🤗 https://t.co/SLcdMGWZeF

