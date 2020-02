‘కేజీఎఫ్‌-2’ కీలక పాత్రలో రావు రమేష్‌

కన్నడ రాకింగ్‌ స్టార్‌ యశ్‌ నటించిన ‘కేజీఎఫ్‌’ సౌత్‌ ఇండస్ట్రీలో సంచనలం సృష్టించి బాక్సాఫిక్‌ వద్ద రూ.200 కోట్ల వసూళ్లు సాధించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ సినిమాతో యశ్‌ జాతీయ స్థాయిలో ప్రశంసలు అందుకున్నారు. ఇక ఈ సినిమా సీక్వేల్‌గా కేజీఎఫ్‌ చాప్టర్‌ 2 తెరకెక్కుతున్న విషయం తెలిసిందే. తొలిభాగం బ్లాక్‌బస్టర్‌ హిట్‌ సొంతం చేసుకోవడంతో అందరి చూపు రెండవ భాగం చాప్టర్‌-2 పైనే ఉంది. దీంతో సెంకడ్‌ పార్టులో ఫేమస్‌ బాలీవుడ్‌ యాక్టర్లు మెరవబోతున్నారు. ఇప్పటికే పవర్‌పుల్‌ యాక్టర్‌ సంజయ్‌దత్‌ విలన్‌ అధీర పాత్రలో నటిస్తుండగా.. తాజాగా ఈ సినిమా షూటింగ్‌లో బాలీవుడ్‌ యాక్టర్‌ రవీనా టాండన్‌ కూడా జాయిన్‌ అయ్యారు. ఈ సందర్భంగా దర్శకుడు ప్రశాంత్ నీల్‌ ర‌వీనా టాండ‌న్‌తో కలిసి దిగిన ఫోటోని షేర్ చేశారు. (రవీనా ఆగయా)

Welcome on board Rao Ramesh sir.

We will leave it to the audience to keep guessing on this one, till they see you on the big screen.

Thank you for being apart of #KGFChapter2 pic.twitter.com/fWteQ5YnHm

— Prashanth Neel (@prashanth_neel) February 10, 2020