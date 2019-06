మాటల్లేకుండా.. ప్రీ టీజర్‌

ప్రమోషన్స్‌ను కొత్తపుంతలు తొక్కిస్తేనే.. సినిమాపై మంచి హైప్‌ క్రియేట్‌ అవుతుంది. ప్రస్తుతం దర్శకుడు హరీష్‌ శంకర్‌ ఇలాంటి ట్రిక్కే ఉపయోగిస్తున్నాడు. ఆయన దర్శకత్వంలో రాబోతోన్న వాల్మీకి చిత్రం నుంచి ఓ మాటల్లేని ప్రీ టీజర్‌ లాంటిది విడుదల చేయనున్నట్లు ప్రకటించారు. తమిళ సూపర్‌హిట్‌ మూవీ జిగర్తాండ చిత్రానికి రీమేక్‌గా తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీలో వరుణ్‌ తేజ్‌ డిఫరెంట్‌ పాత్రను పోషిస్తున్నాడు.

అయితే ఈమధ్య షూటింగ్‌కు వెళ్తున్న వరుణ్‌ తేజ్‌ కారుకు ప్రమాదం జరిగిన సంగతి తెలిసిందే. అయినా నిర్విరామంగా ఎటువంటి అంతరాయం లేకుండా షూటింగ్‌ జరుపుతోంది చిత్రయూనిట్‌. తాజాగా ఈ మూవీ నుంచి ప్రీ టీజర్‌ను జూన్‌ 24న సాయంత్రం 5.18గంటలకు విడుదల చేయనున్నట్లు ప్రకటించారు. అయితే దీంట్లో ఎటువంటి డైలాగ్‌లు ఉండవని.. ఇంకా రావాల్సినవి ఉన్నాయంటూ హరీష్‌ ట్వీట్‌ చేశారు. పూజా హెగ్డే, తమిళ హీరో అథర్వా నటిస్తున్న ఈ చిత్రానికి మిక్కీ జే మేయర్‌ సంగీతాన్ని అందిస్తున్నారు. ఈ మూవీ సెప్టెంబర్‌ 6న థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది.



Guys it's just a pre teaser without dialogue ..

Much More to come

Pretty soon ......#ValmikiPreTeaser #ValmikiOnSep6th

— Harish Shankar .S (@harish2you) 22 June 2019