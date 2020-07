యంగ్ రెబ‌ల్ స్టార్ ప్ర‌భాస్ తాజాగా న‌టిస్తోన్న చిత్రం ‘రాధేశ్యామ్‌’. ఈ సినిమా నుంచి విడుద‌లైన ఫ‌స్ట్‌లుక్‌కు ఎలాంటి స్పంద‌న వ‌చ్చిందో ప్ర‌త్యేకంగా చెప్ప‌న‌వ‌స‌రం లేదు. రీట్వీట్స్‌, కామెంట్స్‌, ఫొటోలు, వీడియోలతో ఆయ‌న అభిమానులు ట్విట‌ర్‌ను హోరెత్తించారు. ‘మ‌హాన‌టి’ వంటి అద్భుత చిత్రాన్ని ఆవిష్క‌రించి ప్ర‌తిభావంతుడైన ద‌ర్శ‌కుడిగా పేరు తెచ్చుకున్న‌ నాగ్ అశ్విన్ ఆ త‌ర్వాత ఏకంగా ప్ర‌భాస్‌తోనే సినిమా చేసే ఛాన్స్ కొట్టేశాడు. అలా ప్ర‌భాస్ 21వ చిత్రం నాగ్ అశ్విన్‌తో ఫిక్స‌యిపోయింది. (ప్రభాస్‌ కళ్లు నాకు చాలా ఇష్టం..)

As promised, here it is - our next big announcement! WELCOMING THE SUPERSTAR ♥️https://t.co/QqWERCVywC#Prabhas @deepikapadukone @nagashwin7 @vyjayanthifilms #Prabhas21 #DeepikaPrabhas

— Vyjayanthi Movies (@VyjayanthiFilms) July 19, 2020