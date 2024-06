Kalki 2898 AD X Review: ‘కల్కి 2898 ఏడీ’ టాక్‌ ఎలా ఉందంటే..?

ప్రభాస్‌ ఫ్యాన్స్‌తో పాటు యావత్‌ సినీ ప్రపంచం ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న కల్కి 2898 మూవీ ఎట్టకేలకు ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. మన పురాణాల్లోని పాత్రలను తీసుకొని దానికి ఫిక్షన్‌ జోడించి సినిమాటిక్‌గా ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించాడు నాగ్‌ అశ్విన్‌. ప్రభాస్‌తో పాటు అమితాబ్‌ బచ్చన్‌, కమల్‌ హాసన్‌, దీపికా పదుకొణె లాంటి స్టార్స్‌ నటించడంతో ఈ చిత్రంపై మొదటి నుంచి భారీ అంచనాలు ఏర్పడ్డాయి. ఇటీవల విడుదలైన పోస్టర్లు, రెండు ట్రైలర్లు సినిమాపై మరింత హైప్‌ క్రియేట్‌ చేశాయి.

భారీ అంచనాల మధ్య నేడు(జూన్‌ 27) ఈ చిత్రం ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు పలు చోట్ల గురువారం తెల్లవారుజాము నుంచే స్పెషల్‌ షోలు పడిపోయాయి. సినిమా చూసిన ప్రేక్షకులు సోషల్‌ మీడియా వేదికగా తమ అభిప్రాయాన్ని తెలియజేస్తున్నారు. ‘కల్కి’ కథేంటి? నాగ్‌ అశ్విన్‌ కలల ప్రాజెక్టు ఎలా ఉంది? తదితర విషయాలు ఎక్స్‌(ట్విటర్‌) వేదికగా చర్చిస్తున్నారు.. అవేంటో చదివేయండి. అయితే ఇది కేవలం నెటిజన్ల అభిప్రాయం మాత్రమే. ఇందులో పేర్కొన్న అంశాలకు ‘సాక్షి’ బాధ్యత వహించదు.



#Kalki2898AD 2nd Half Arachakam 🔥🌋



Block Buster Bomma 🔥🔥🤩@nagashwin7 - The Pride Of Indian Cinema #Prabhas Fans Collars Yegareyochu 🤘



Waiting For Kalki Cinematic Universe pic.twitter.com/yAyou7Jl2K — 𝘿𝙖𝙧𝙡𝙞𝙣𝙜𝙨...🖤 (@ajayrock1211) June 26, 2024

#KALKI2898AD‌‌ #kalki2898ADreview

Good: Grand scale, good story, Ashwathama, Climax.

Bad: BGM, loose screenplay, many unwanted scenes, Prabhas characterization in first half was silly, wasted opportunities to connect emotionally.



Overall ok ok. — goutham (@Goutham_se) June 26, 2024

Finished watching #Kalki2898AD



Kalki Cinematic Universe 🔥🔥🔥



Review :- No words 🤐, Especially Last 30mins🔥🔥🔥, Goosebumps guarantee, KCPD

Worth Watching.



Nagi Mawa - unexpected from you.

Prabhas character - Surya puthraa *****#Kalki2898AD #PRABHAS @VyjayanthiFilms pic.twitter.com/i2NoumQPxP — Jagadish (@kvj2208) June 26, 2024

Deepika Padukone as Danerys Targeryan for Interval, is the best non heroic goosebumps moment for me@Music_Santhosh BGM is fucking lit 🔥🔥#kalki2898ad #Prabhas pic.twitter.com/yTPffkrLO6 — sampathkumar (@Imsampathkumar) June 26, 2024

Indian film directors need super mega stars like #prabhas to pull off visual grandeurs like #kalki2898ad



Film may have few flaws but what @nagashwin7 envisioned is second to none and is filled with huge brilliance.



DO NOT MISS this movie! Visual extravaganza!@HailPrabhas007 — Nikhil (Srikrishna) Challa (@Srikrishna6488) June 26, 2024

Finished watching #kalki2898ad @nagashwin7 took his time and research to get this epic on screen

Visuals are Out the world ,

Screen play was on point ,

Comedy personally did not work for me at some point

Mahabharatham shots are crisp 🤌🏻

Last 20 mins 🔥🔥🔥🔥

Casting is 👍 pic.twitter.com/h7QnfR7cYJ — TIG🐯R (@GopiSai251) June 26, 2024

#Kalki2898AD



A breath of fresh air to Indian cinema.



Theme : Dystopian future entangled in mythology.



Rating : ⭐️⭐️⭐️



Long read🧵 — 🪬Absurdism 🪢 (@absurdtips) June 26, 2024

World’s first premier show completed in Finland @PrabhasRaju



Mind blowing visuals

Very good first half 👌👌

Awestruck second half 🔥🔥🔥



Fight between @SrBachchan and @PrabhasRaju is next level. Repeat watches for sure



Thanks @nagashwin7 #Kalki2898AD #kalki2898 #Prabhas‌ pic.twitter.com/VrL9PNqb49 — Jyothi Swaroop (@subbuswaroop) June 26, 2024