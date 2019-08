ఇండియన్‌ తెరపై ఇంతవరకెన్నడూ చూడని యాక్షన్‌ సీన్స్‌తో తెరకెక్కిస్తున్న చిత్రం ‘సాహో’. బాహుబలి లాంటి సినిమాల తరువాత ప్రభాస్‌ నటిస్తున్న చిత్రం కావడంతో భారీ బడ్జెట్‌తో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించారు. ఈ సినిమా రిలీజ్‌ టైమ్‌ దగ్గర పడుతుండటంతో.. ప్రమోషన్‌ కార్యక్రమాలను పెంచేసింది చిత్రబృందం. ఇప్పటికే రిలీజ్‌ చేసిన టీజర్స్‌, సాంగ్స్‌తో భారీ అంచనాలను పెంచేసిన సాహో.. రోజురోజుకూ హైప్‌ పెంచేస్తోంది.

ఈ చిత్రంలో ముఖ్యపాత్రలను పోషించిన వారి పోస్టర్‌లను రిలీజ్‌ చేస్తోంది యూనిట్‌. అంతం అన్నింటికీ సమాధానం కాదు అంటూ నీల్‌ నితీష్‌ ముఖేష్‌ పోస్టర్‌ను రిలీజ్‌ చేశారు. తాజాగా.. బ్లడ్‌కు బ్లడీ ఇన్విటేషన్‌ అవసరం లేదంటూ అరుణ్‌ విజయ్‌ పోస్టర్‌ను రిలీజ్‌ చేశారు. ఈ డైలాగ్‌లను చూస్తుంటే వీరి క్యారెక్టర్స్‌ ఏరేంజ్‌లో ఉండబోతున్నాయో అర్థమవుతోంది. యూవీ క్రియేషన్స్‌పై నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి సుజీత్‌ దర్శకత్వం వహించాడు. ఈ మూవీ ఆగస్ట్‌ 30న విడుదల కానుంది.

Swooning the audience with his mysterious look..

Here comes our first character poster ft. @NeilNMukesh in a dashing avatar! 😎#Saaho releases worldwide on 30th August! #30AugWithSaaho #Prabhas @ShraddhaKapoor @sujeethsign @UV_Creations @itsBhushanKumar @TSeries pic.twitter.com/vEChHoEnjf

