నువ్వు తీస్కో నాన్న.. హీరోలా ఉంటావు

సాక్షి, హైదరాబాద్‌ : జీ సినీ తెలుగు అవార్డుల వేడుక ఇటీవల హైదరాబాద్‌లో ఘనంగా జరిగింది. 2019 ఏడాదికిగాను ఈ అవార్డులు ప్రదానం చేశారు. నాచురల్‌ స్టార్‌ నానికి ‘జెర్సీ’ సినిమాకుగాను ఫేవరెట్‌ యాక్టర్‌ ఆఫ్‌ ది ఇయర్‌ అవార్డు దక్కింది. నాని తండ్రి ఘంటా రాంబాబు కొడుకు తరఫున నటి జీవిత చేతుల మీదుగా ఈ అవార్డు అందుకున్నారు. ఈ విషయమై నాని ట్విటర్‌లో ఆసక్తికరమైన ట్వీట్‌ చేశారు. ‘నువ్వు తీస్కో నాన్న. నువ్వు అవార్డు తీసుకుంటే హీరోలా ఉంటావు’ అని పేర్కొన్నారు. అదేవిధంగా ఈ విజయం ‘జెర్సీ’ దర్శకుడు గౌతం తిన్ననూరిదని, జెర్సీకి ఏ విజయం దక్కినా అదే గౌతంకే దక్కుతుందని పేర్కొన్నారు.

ఇక, ఈ ఏడాది సంక్రాంతి కానుకగా విడుదలైన సరిలేరు నీకెవ్వరు, అల.. వైకుంఠపురములో సినిమాల గురించి స్పందిస్తూ.. ‘ఓపెనింగ్‌ బ్యాట్స్‌మెన్‌ అదరగొట్టారంటే.. బాక్సాఫీస్‌ వద్ద ఈ ఏడాది గొప్పగా ఉండబోతుందనే భరోసా కలుగుతోంది. రెండు సినిమాల చిత్రబృందాలకు అభినందనలు. రాబోయే చిత్రాలకు ఆల్ది బెస్ట్‌’ అని పేర్కొన్నారు.

Nuvvu theesko Nanna .. nuvvu award theesukuntuntey hero la vuntavu :)

This is yours @gowtam19 .. every win for #Jersey is yours 🤗#ZeeCineAwardsTelugu2020 pic.twitter.com/VNaCrRBS9F

— Nani (@NameisNani) January 12, 2020