స్టార్‌ హీరోయిన్‌ దీపికా పదుకొనే బాలీవుడ్‌లో వరుస విజయాలతో దూసుకుపోతున్నారు. హిస్టారికల్‌ చిత్రాలలో నటిస్తూ బి టౌన్‌లో తనకుంటూ ప్రత్యేకమైన స్థానాన్ని సంపాదించుకున్నారు ఈ బ్యూటీ క్వీన్‌. ఇటివలె దీపిక నటించిన ‘పద్మావతి’ సినిమాకు ఉత్తమ నటిగా ఆవార్డును కూడా గెలుచుకున్న విషయం తెలిసిందే. నటిగా ఎన్నో ఆవార్డులను కైవసం చేసుకుంటున్న దీపికాకు మరో ఆరుదైన గౌరవం దక్కింది. 2020లో వరల్డ్‌ ఎకనమిక్‌ సమ్మిట్‌ నిర్వహించే 26వ వార్షిక ‘క్రిస్టల్‌ ఆవార్డు’కు దీపికా ఎంపికయ్యారు. మానసిక ఆరోగ్యం ప్రాముఖ్యతపై అవగహన కల్పించినందుకు గాను ‘క్రిస్టల్‌ ఆవార్డు’ను గెలుచుకున్నారు. దీనిపై దీపిక మాట్లాడుతూ.. వార్షిక క్రిస్టల్‌ ఆవార్డును గెలుచుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉందని, ఈ ఆవార్డుకు ఎన్నికవ్వడం అత్యంత గౌరవంగా భావిస్తున్నానంటూ ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. మానసిక ఒత్తిడిలకు లోనవుతూ అనారోగ్యబారిన పడుతున్న లక్షలాది మందికి ఈ ఆవార్డు అంకితం చేస్తున్నానని చెప్పుకొచ్చారు.

Davos 2020: Meet the winners of the 26th Annual Crystal Award https://t.co/kWzkpM3ltj #wef20 @DeepikaPadukone @TLLLFoundation @TheasterGates @Wallworthy pic.twitter.com/BmaM7NWXAp

— World Economic Forum (@wef) December 13, 2019