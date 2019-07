అద్భుత కార్టూన్ వైరల్‌‌: ఉద్యోగం పోయింది

ఆయన వేసిన కార్టూన్‌ చూసి అందరూ ఆశ్చర్య పోయారు. అద్బుతం, అమోఘం అంటూ ప్రశంసలు కురిపించారు. ప్రఖ్యాత అంతర్జాతీయ అవార్డు పులిట్జర్ బహుమతికి యోగ్యమైందంటూ పలువురు సెలబ్రిటీలు, ఇతర రాజకీయ విమర్శకులు పొగడ్తల్లో ముంచెత్తారు. కానీ ఆ పొలిటికల్‌ కార్టూనిస్ట్‌ మాత్రం ఉద్యోగాన్ని కోల్పోయారు. ఇంతకీ ప్రచురణ సంస్థ ఆగ్రహానికి ఎందుకు గురయ్యారు? ఆయన ఉద్యోగానికి చేటు తెచ్చిన ఆ కార్టూన్‌ ఏంటి?



వలసదారుల అవస్థలపై స్పందించిన కెనడియన్ కార్టూనిస్ట్ మైఖేల్ డి ఆడెర్ ఒక కార్టూన్‌ను ప్రచురించారు. అదీ అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ను విమర్శిస్తూ ఈ చిత్రాన్ని గీసినందుకు తన ఉద్యోగాన్ని పోగొట్టుకున్నారు. ఇటీవల ఎల్ సాల్వడార్ నుంచి మెక్సికో ద్వారా అమెరికాలోకి ప్రవేశించడానికి ప్రయత్నించిన తండ్రీ బిడ్డలు (ఆస్కార్ అల్బెర్టో మార్టినెజ్ రామిరేజ్, అతని 23 నెలల కుమార్తె వాలెరియా) ప్రాణాలు పోగొట్టుకున్నసంగతి తెలిసిందే. వీరి మృతదేహాల ఫోటో ప్రపంచవ్యాప్తంగా వైరల్‌ అయింది. దీంతో స్పందించిన ఆడెర్‌ సరిహద్దు వివాదాలపై వ్యంగ్యంగా వలసదారుల మృతదేహాలపై ట్రంప్ గోల్ఫ్ ఆడుతున్నట్లుగా కార్టూన్‌ వేశారు. ఇది న్యూ బ్రూన్స్‌విక్‌లోని ఒక ప్రచురణ సంస్థలో ప్రచురితమైంది. ఇది కెనడా, అమెరికా వ్యాప్తంగా పలువురి మనసులను గెల్చుకుంది. కానీ అతని ఉద్యోగం మాత్రం ప్రమాదంలో పడిపోయింది. తనను ఉద్యోగంనుంచి తొలగించారని ఆడెన్‌ సోషల్‌ మీడియా ద్వారా వెల్లడించారు. దీంతో పలువురు కార్టూనిస్టులు ఇతర ప్రముఖులు ఆడెర్‌కు మద్దతుగా నిలిచారు.

The highs and lows of cartooning. Today I was just let go from all newspapers in New Brunswick. #editorialcartooning #nbpoli #editorialcartooning

Michael de Adder is one of the best in his art form. New Brunswick’s loss here. Keep up the great work @deAdder https://t.co/9VXV8CMG0m

