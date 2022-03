బుర్ర ఉండాలేగానీ నూతన ఆవిష్కరణలకు కొదవ ఉండదు. తాజాగా ఒక వ్యక్తి పవర్‌ అవసరం లేకుండా నడిచే ఒక ట్రెబ్‌మిల్‌ను రూపొందించారు. చెక్కపలకల సాయంతో విద్యుత్‌ అవసరం లేకుండానే పనిచేసేలా రూపొందించారు. ఈ ట్రెడ్‌మిల్‌పై నడుస్తున్నపుడు దానికి అమర్చిన ప్రత్యేక స్ప్పింగుల ద్వారా దానికదే రోల్‌ అవ్వడం దీని స్పెషాల్టీ. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు వావ్‌..వాట్‌ ఏ ఇన్నోవేషన్‌ అంటూ అభినందిస్తున్నారు.

అలాగే తెలంగాణా ఐటీ శాఖా మంత్రి కేటీఆర్‌ దృష్టిని కూడా ఈ మెషీన్‌ ఆకర్షించింది. దీన్ని పరిశీలించి, సాయం చేయాల్సిందిగా టీఎస్‌ వర్క్స్‌ హైదరాబాద్‌ ట్విటర్‌ హ్యాండిల్‌కి ట్యాగ్‌ చేశారు కేటీఆర్‌. దీన్ని మరింత మెరుగుపర్చడం అవసరమని ఒక యూజర్‌, ఇలాంటి ఐరన్‌తో స్పింగులతో ఒకటి చూశానని మరొకరు వ్యాఖ్యానించారు. ఈ ట్రెడ్‌మిల్‌ను ఒకసారి చూడండి అంటూ ప్రముఖ పారిశ్రామిక వేత్త ఆనంద్‌ మహీంద్రకు విజ్ఞప్తి చేయడం విశేషం. మరి ఆ అద్భుతం ఏంటో మీరు చూసేయండి ఒకసారి.

Wow! 👏👏 @TWorksHyd please connect & help him scale up https://t.co/FVgeHzsQx8

— KTR (@KTRTRS) March 18, 2022