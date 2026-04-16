మహిళల భద్రత కోసం ఆర్పీఎఫ్ హైదరాబాద్ ‘పింక్ పట్రోల్’ డ్రోన్ బృందాలను ప్రారంభించింది. ప్రజా రవాణాలో మహిళల భద్రతను బలోపేతం చేయడానికి ఒక చారిత్రాత్మక చర్యగా, రైల్వే రక్షణ దళం (RPF), హైదరాబాద్ డివిజన్ “పింక్ పట్రోల్” అనే వినూత్న కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించింది. ఇది భారతీయ రైల్వేలలో మొదటిసారిగా మహిళల ఆధ్వర్యంలో డ్రోన్ నిఘా మరియు వేగవంతమైన స్పందన పోలీసింగ్ను కలిపే ప్రత్యేక కార్యక్రమం.
ఈరోజు(గురువారం,ఏప్రిల్ 16న) భారతీయ రైల్వేల వార్షికోత్సవం సందర్భంగా ఈ కార్యక్రమం ప్రారంభించబడింది. ఇది ముఖ్యంగా ఎంఎంటీఎస్ నెట్వర్క్లో ప్రయాణించే మహిళా ప్రయాణికుల భద్రత కోసం రూపొందించిన సాంకేతిక ఆధారిత, బహుళస్థాయి భద్రతా వ్యవస్థను అందిస్తుంది.
ఈ కార్యక్రమం వెనుక స్పష్టమైన వ్యూహాత్మక ప్రణాళిక మాత్రం ఐపీఎస్ సోనాలి మిశ్రాది. ఆమె రైల్వే భద్రతలో డ్రోన్ల వినియోగంపై ప్రధాన దృష్టి పెట్టి, ఆధునిక సాంకేతికతతో కూడిన పోలీసింగ్ విధానాలను అమలు చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు.
సీనియర్ డివిజనల్ సెక్యూరిటీ కమిషనర్ దేవాశ్మిత సి. బెనర్జీ నాయకత్వంలో ఆర్పీఎఫ్ హైదరాబాద్ డివిజన్ “పింక్ పట్రోల్” కార్యక్రమాన్ని రూపకల్పన చేసి అమలు చేసింది.
ఈ ప్రణాళిక దశలో ఐజీ అరోమా సింగ్ ఠాకూర్ కీలక పాత్ర పోషించి, పింక్ పట్రోల్ బృందాలకు డీజీసీఏ ప్రమాణాల ప్రకారం డ్రోన్ పైలట్ శిక్షణ, ధృవీకరణను కల్పించారు.
అలాగే, హైదరాబాద్ డీఆర్ఎం సంతోష్ కుమార్ వర్మ తక్షణ పరిపాలనా అనుమతులు, ఆర్థిక మంజూరు, సంస్థాగత మద్దతు అందించి, ఈ కార్యక్రమం వేగంగా అమలులోకి రావడానికి సహకరించారు.
ఇది రైల్వే బోర్డు, జోనల్ మరియు డివిజనల్ స్థాయిల మధ్య సమన్వయంతో మహిళల భద్రత అనే ఒకే లక్ష్యంపై పనిచేస్తున్న దానికి ఉదాహరణగా నిలుస్తోంది.
ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ డివిజన్లో RPF కమాండ్ వ్యవస్థ మొత్తం మహిళల చేతుల్లో ఉండటం ప్రత్యేకతగా నిలుస్తోంది, ఇది మహిళల భద్రతపై మరింత సున్నితమైన మరియు బాధ్యతాయుతమైన దృక్పథాన్ని తీసుకువస్తోంది.
పింక్ పట్రోల్లో వినియోగించే ఆధునిక డ్రోన్ల లక్షణాలు
* తక్కువ వెలుతురు మరియు రాత్రి సమయంలో పని చేసే థర్మల్ ఇమేజింగ్ సెన్సర్లు
* నైట్ విజన్ ఆప్టిక్స్
* హై డెఫినిషన్ రియల్టైమ్ వీడియో ప్రసారం
* లాంగ్-రేంజ్ జూమ్ కెమెరా
* కదులుతున్న రైళ్లను నిరంతరం ట్రాక్ చేసే స్థిరమైన ఎరియల్ ప్లాట్ఫార్మ్స్
* అత్యవసర పరిస్థితుల్లో వేగవంతమైన స్పందన సామర్థ్యం