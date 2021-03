శభాష్‌ కవిత.. చంటిబిడ్డను ఎత్తుకొని విధులు

బీబీనగర్‌: చేతుల్లో చిన్నారితో ఉన్న ఈ మహిళా కానిస్టేబుల్‌ పేరు కవిత. యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా బీబీనగర్‌ పోలీస్‌స్టేషన్‌కు చెందిన ఈమె పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో భాగంగా ఆదివారం బీబీనగర్‌లోని పోలింగ్‌ బూత్‌ వద్ద విధులు నిర్వర్తిస్తుండగా.. ఓటేయడానికి వచ్చిన ఓ మహిళ.. పోలింగ్‌బూత్‌లోకి వెళ్తూ అక్కడ విధులు నిర్వహిస్తున్న కవితకు తన చేతుల్లోని చంటిబిడ్డను అప్పగించింది.

తల్లి ఓటు వేసి వచ్చేవరకు కవిత ఆ చిన్నారిని ఏడవకుండా ఆడిస్తూ కనిపించింది. ఈ ఫొటో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యిం ది. రాచకొండ సీపీ మహేశ్‌భగవత్‌.. ‘శభాష్‌ కవిత’ అంటూ అభినందించడంతో పాటు ఆమెకు రివార్డు ప్రకటించారు.

Beyond call on duty, #WPCO Kavitha of @BibinagarPS taking care of a baby while her mother #Castingvote for TSLC elections at Polling Station 369 #ZPHS_Bibinagar. #CP_Rachakonda appreciated and announced #reward for her devotion towards #duty.@TelanganaDGP @TelanganaCOPs pic.twitter.com/LTp46RF96A

