సాక్షి, హైద‌రాబాద్ : అసెంబ్లీలో తెలంగాణ బడ్జెట్‌ సమావేశాలు జరుగుతున్నాయి. ఈ సమావేశాల్లో భాగంగా శనివారం రాష్ట్ర ఐటీ, పుర‌పాల‌క శాఖ‌ల మంత్రి కేటీఆర్ అసెంబ్లీ వేదికగా మరోసారి కేంద్రంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వంలో ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. రాష్ట్ర బీజేపీ నేతలపై విరుచుకుపడ్డారు.

కాగా, ప్ర‌శ్నోత్త‌రాల సంద‌ర్భంగా కార్వాన్ నియోజ‌క‌వ‌ర్గంలో నెల‌కొన్న నాలాల స‌మ‌స్య‌ల‌పై స్థానిక ఎమ్మెల్యే అడిగిన ప్ర‌శ్న‌కు మంత్రి కేటీఆర్ స‌మాధానం ఇచ్చారు. ఈ సందర్భంగా కంటోన్మెంట్ అధికారులు ఇష్ట‌మొచ్చిన‌ట్లు వ్య‌వ‌హ‌రిస్తే ఊరుకోమన్నారు. ఒక వైపు కంటోన్మెంట్‌లో చెక్ డ్యాం క‌ట్టి నీళ్లు ఆప‌డంతో న‌దీం కాల‌నీ మునిగిపోతోంది. శాతం చెరువు నుంచి గోల్కొండ కింద‌కు ఏఎస్ఐ అనుమ‌తి తీసుకొని నీళ్లు వ‌దులుదామంటే అక్క‌డ ఏఎస్ఐ అనుమ‌తి ఇవ్వ‌డం లేదన్నారు. ఇలా కంటోన్మెంట్, ఏఎస్ఐ అభివృద్ధికి అడ్డు పడుతోందని విమర్శలు గుప్పించారు.

ఇది మంచి ప‌ద్ధ‌తి కాదు.. కంటోన్మెంట్ అధికారుల‌ను త‌క్ష‌ణ‌మే పిలిచి మాట్లాడాల‌ని స్పెష‌ల్ చీఫ్ సెక్ర‌ట‌రీని ఆదేశిస్తామ‌ని మంత్రి తెలిపారు. ఒక వేళ వారు విన‌క‌పోతే తీవ్ర‌మైన చ‌ర్య‌లు తీసుకుంటామని వార్నింగ్‌ ఇచ్చారు. ఇష్ట‌మొచ్చిన‌ట్లు రోడ్లు బంద్ చేస్తాం.. నాలాల మీద చెక్ డ్యాంలు క‌డుతామంటే చూస్తూ ఊరుకోమంటూ తేల్చి చెప్పారు. అవ‌స‌ర‌మైతే కంటోన్మెంట్‌కు మంచినీళ్లు, క‌రెంట్ బంద్ చేస్తాం. అప్పుడైనా దిగిరారా అంటూ అసెంబ్లీ వేదికగా మండిపడ్డారు.

Live: Replying to a question on ‘Strategic Nala Development Program (SNDP) in Hyderabad’ city https://t.co/7Fw8Zxdo5E

— KTR (@KTRTRS) March 12, 2022