WPL 2023: మ్యాచ్‌ 30 నిమిషాలు ఆలస్యంగా..

వుమెన్స్‌ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌(డబ్ల్యూపీఎల్‌ 2023) తొలి ఎడిషన్‌ శనివారం అట్టహాసంగా ప్రారంభం కానుంది. అయితే మ్యాచ్ అరగంట ఆలస్యంగా ప్రారంభం కానున్నట్లు నిర్వహాకులు తెలిపారు. రాత్రి 7:30 గంటలకు ప్రారంభం కావాల్సిన మ్యాచ్‌ 8గంటలకు మొదలుకానుంది. టాస్‌ కూడా రాత్రి 7:30 గంటలకు వేయనున్నారు. తొలిసారి వుమెన్స్‌ ప్రీమియర్‌ లీగ్ జరుగుతుండడంతో బీసీసీఐ ప్రారంభోత్సవ వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించాలని చూస్తోంది.

ఈ మేరకు ఇవాళ సాయంత్రం 6:25 గంటలకు గ్రాండ్‌గా డబ్ల్యూపీఎల్‌ ప్రారంభోత్సవ వేడుక జరగనుంది. బాలీవుడ్‌ స్టార్స్‌ కియరా అద్వానీ, కృతి సనన్‌ సహా టాప్‌ స్టార్స్‌ అంతా సందడి చేయనున్నారు. ఆ తర్వాత టాప్‌ సింగర్‌ ఎపీ డిల్లాన్‌తో మ్యూజికల్‌చాట్‌బస్టర్స్‌ ఏర్పాటు చేశారు. వీటికి కాస్త సమయం ఎక్కువ ఉండడంతో మ్యాచ్‌ను అరగంట ఆలస్యంగా ప్రారంభించనున్నట్లు తెలిపారు.

తొలిరోజు ​కావడంతో ప్రారంభోత్సవ వేడుకల దృశ్యా మ్యాచ్‌ రాత్రి 8 గంటలకు ప్రారంభం కానుండగా.. రేపటి నుంచి షెడ్యూల్‌ ప్రకారమే జరగనుంది. ఒక మ్యాచ్‌ ఉంటే రాత్రి గం 7:30 నుంచి... రెండు మ్యాచ్‌లు ఉన్న రోజు తొలి మ్యాచ్‌ 3:30 గంటల నుంచి... రెండో మ్యాచ్‌ రాత్రి 7:30 గంటల నుంచి మొదలవుతుంది.

A star ⭐ studded line-up

D.Y.Patil Stadium will be set for an evening of glitz and glamour 👌🏻

𝐃𝐨 𝐍𝐨𝐭 𝐌𝐢𝐬𝐬 the opening ceremony of #TATAWPL

Grab your tickets 🎫 now on https://t.co/c85eyk7GTA pic.twitter.com/2dj4L8USnP

— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) March 1, 2023