టీమిండియా మాజీ ఓపెనర్, నజఫ్‌ఘడ్‌ నవాబ్‌, ముల్తాన్ కా సుల్తాన్‌ వీరేంద్ర సెహ్వాగ్ క్రికెట్‌కు వీడ్కోలు పలికి దాదాపు పదేళ్లైనా, నేటికి అతను నెలకొల్పిన కొన్ని రికార్డులు చెక్కుచెదరకుండా ఉన్నాయి. ఇందులో అతను టెస్ట్‌ల్లో సాధించిన డబుల్‌ ట్రిపుల్‌ హండ్రెడ్‌ల రికార్డు ఒకటి. భారత క్రికెట్‌ చరిత్రలో ఈ రికార్డును ఇప్పటివరకు ఎవరూ సాధించలేకపోయారు. ఓవరాల్‌గా చూసినా ఈ రికార్డును డాన్ బ్రాడ్‌మన్, బ్రియాన్ లారా, క్రిస్ గేల్‌ మాత్రమే సాధించగలిగారు.

Date mein kya rakha hai?

March 29th, a very significant date in my cricketing life. Got to the first triple hundred against Pakistan in Multan on this date and got out on 319 against South Africa on this very date.

Coincidentally, without plan have a car which is numbered 2903. pic.twitter.com/tJ1rf3GPbw

— Virender Sehwag (@virendersehwag) March 29, 2022