Virat Kohli Slammed For Chewing Gum During National Anthem: దక్షిణాఫ్రికాతో మూడో వన్డేకి ముందు భారత జాతీయ గీతాలాపన సందర్భంగా టీమిండియా మాజీ కెప్టెన్‌ విరాట్‌ కోహ్లి చేసిన పనికి భారత అభిమానులు తీవ్రంగా హర్ట్‌ అవుతున్నారు. ఆన్‌ ఫీల్డ్‌ ప్రవర్తన ఎలా ఉన్నా, దేశం పట్ల అమితమైన గౌరవం కలిగిన కోహ్లి.. మ్యాచ్‌ ఆరంభానికి ముందు జరిగిన జాతీయ గీతాలాపన సమయంలో చూయింగ్‌ గమ్‌ నములుతూ ఉదాసీనంగా కనిపించాడు. గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా కోహ్లి వింతగా ప్రవర్తించడంతో భారతీయులు ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు.

Virat Kohli busy chewing something while National Anthem is playing. Ambassador of the nation.@BCCI pic.twitter.com/FiOA9roEkv

