టీమిండియా స్టార్‌ క్రికెటర్‌ విరాట్‌ కోహ్లి ఫెవరెట్‌ ఫుడ్‌ ఏంటో అందరికి తెలిసే ఉంటుంది. నార్త్‌ ఇండియాలో మాత్రమే దొరికే చోలే బచూర్‌(రోటి, శనగల కూర) అంటే కోహ్లికి అమితమైన ‍ప్రేమ. మీకు అనుమానంగా ఉంటే గూగుల్‌లో కోహ్లికి ఇష్టమైన ఫుట్‌ ఏంటి అని వెతికితే కనిపించే పేరు చోలే బచూర్‌. చోలే బచూర్‌ తింటే తనకు ఎక్కడ లేని ఎనర్జీ వస్తుందని కోహ్లి కూడా చాలాసార్లు పేర్కొన్నాడు. తాజాగా దానిని మరోసారి నిరూపితం చేశాడు కోహ్లి.

ఆస్ట్రేలియాతో ఢిల్లీ వేదికగా జరుగుతున్న రెండో టెస్టులో టీమిండియా బ్యాటింగ్‌ సమయంలో కోహ్లి, కోచ్‌ ద్రవిడ్‌ డ్రెస్సింగ్‌రూమ్‌ బయట కూర్చొని ఏదో విషయమై సీరియస్‌గా చర్చించుకుంటున్నారు. ఈ సమయంలో కోహ్లి వద్దకు టీమిండియా సపోర్ట్‌ స్టాఫ్‌ ఒకరు వచ్చారు. కోహ్లి మాట్లాడుతుండగా పిలిచి చేతిలో ఉన్న చోలే బచూర్‌ను చూపించాడు.

అంతే అప్పటివరకు సీరియస్‌గా ఉన్న కోహ్లి మూడ్‌ మొత్తం మారిపోయింది. కూర్చొన్న సీటులో నుంచే తనకిష్టమైన చోలే బచూర్‌ను చూసి క్లాప్స్‌ కొడుతూ.. సూపర్‌.. అక్కడ పెట్టండి వచ్చి తింటా అన్నట్లుగా రియాక్షన్‌ ఇచ్చాడు. దీనిని బట్టే అర్థం చేసుకోవచ్చు కోహ్లికి చోలే బచూర్‌ అంటే ఎంత ఇష్టమో. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్‌ మీడియలో షేర్‌ చేయగా అది కాస్త వైరల్‌గా మారింది.

వీడియో చూసిన క్రికెట్‌ అభిమానులు తమకు తోచిన రీతిలో కామెంట్లు పెట్టారు. ''ఇష్టమైన ఫుట్‌ కంటపడింది.. కోహ్లి ఇరగదీయడం ఖాయం.. చోలే బచూర్‌ చూస్తే చాలు కోహ్లిలో ఎక్కడలేని ఉత్సాహం వస్తుంది.''.. ''తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో మిస్‌ అయిన హాఫ్‌ సెంచరీని.. రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో సెంచరీతో కవర్‌ చేస్తాడు'' అంటూ పేర్కొన్నారు.

ఇక తొలి టెస్టులో పరుగులు చేయడంలో విఫలమైన కోహ్లి రెండో టెస్టులో మాత్రం పర్వాలేదనిపించాడు. 44 పరుగులు చేసి వెనుదిరిగిన కోహ్లి అర్థసెంచరీ మార్క్‌ను మిస్‌ అయ్యాడు. అయితే కోహ్లి ఔటైన తీరు వివాదాస్పదంగా మారింది. భారత్‌ ఇన్నింగ్స్‌ 50 ఓవర్‌ వేసిన మాథ్యూ కుహ్నెమన్ బౌలింగ్‌లో విరాట్‌ కోహ్లి డిఫెన్స్‌ ఆడే ప్రయత్నం చేశాడు. అయితే బంతి బ్యాట్‌కు దగ్గరగా వెళ్తూ కోహ్లి ప్యాడ్‌ను తాకింది.

అంపైర్‌ ఔట్‌ ఇవ్వడంతో కోహ్లి డీఆర్‌ఎస్ తీసుకున్నాడు. టీవీ రిప్లైలో విరాట్ కోహ్లి బ్యాట్‌కి ముందుగా బాల్ తగులుతున్నట్టు స్పష్టంగా కనిపించినా.. థర్డ్ అంపైర్ మాత్రం బెన్‌ఫిట్‌ ఆఫ్‌ డౌట్‌ కింద ఎల్బీడబ్ల్యూగా ప్రకటించాడు. అంపైర్‌ నిర్ణయాన్ని స్క్రీన్‌పై చూసిన కోహ్లి కూడా ఒక్క సారిగా షాక్‌కు గురయ్యాడు. 'No' అని అరుచుకుంటూ పెవిలియన్‌ బాట పట్టాడు.

