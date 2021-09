టోక్యో: టోక్యోలో జరుగుతున్న పారాలింపిక్స్‌లో భారత అథ్లెట్స్ సత్తా చాటుతున్నారు. శుక్రవారం భారత ఖాతాలో మరో పతకం​ చేరింది. పురుషుల హైజంప్ T64 విభాగంలో ప్రవీణ్‌ కూమార్‌ రజత పతకాన్ని సాధించాడు. దీంతో భారత ఖాతాలోకి 11 పతకాలు చేరాయి. పారాలింపిక్స్‌లో రజత పతకం సాధించిన ప్రవీణ్‌ కూమార్‌ను ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అభినందించారు.

చదవండి: IND Vs ENG 4th Test: పడినా...పడగొట్టారు..!

Proud of Praveen Kumar for winning the Silver medal at the #Paralympics. This medal is the result of his hard work and unparalleled dedication. Congratulations to him. Best wishes for his future endeavours. #Praise4Para

— Narendra Modi (@narendramodi) September 3, 2021