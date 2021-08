Indian Men Hockey Won Bronze Emotions In Pics: టోక్యో ఒలిపింక్స్‌లో భారత కీర్తి పతాకను ఎగురవేసిన పురుషుల హాకీ జట్టుకు అభినందనలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. 1980 తర్వాత హాకీలో తొలి ఒలింపిక్‌ పతకం సొంతం కావడంతో భారతీయుల హృదయం సంతోషంతో నిండిపోయింది. దేశవ్యాప్తంగా సంబరాలు అంబరాన్ని అంటుతున్నాయి. కాగా కాంస్య పతక పోరులో మన్‌ప్రీత్‌ సేన జర్మనీపై అద్భుతమైన విజయం సాధించిన విషయం తెలిసిందే.



తొలి క్వార్టర్‌ ముగిసే సరికి గోల్‌ కొట్టి 1-0తో ఆధిక్యంలోకి వచ్చిన జర్మనీ.. రెండో క్వార్టర్‌లోనూ 3-1తేడాతో ఆధిపత్యం కనబరిచింది. అయితే, వెంటనే భారత్‌ సైతం గోల్‌ కొట్టి ఆధిక్యాన్ని 3-2కు తగ్గించడంతో పోరు రసవత్తరంగా మారింది.



ఇక రెండో క్వార్టర్‌ ముగిసే సరికి రెండు జట్లు మూడేసి గోల్స్‌తో (3-3) సమంగా ఉండటంతో మ్యాచ్‌ ఉత్కంఠగా సాగింది.



ఆ తర్వాత మూడో క్వార్టర్‌ ముగిసే సరికి 5-3 తేడాతో భారత్‌ ఆధిక్యంలోకి దూసుకువచ్చింది.



A COMEBACK of the highest order! ‍🔥🔥🔥#IND scored two back-to-back goals in the second quarter to make it 3-3 vs #GER and then broke through in the third quarter to turn the match in their favour. 👏#Tokyo2020 | #UnitedByEmotion | #StrongerTogether | #BestOfTokyo pic.twitter.com/SW8ZrbGrTp

— #Tokyo2020 for India (@Tokyo2020hi) August 5, 2021