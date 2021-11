Team Captain Who Stands Title Left Side Won Final Match.. టి20 ప్రపంచకప్‌ 2021లో భాగంగా ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్‌ మధ్య జరగనున్న ఫైనల్లో విజయం ఎవరిని వరిస్తుందనేది మరికొద్ది గంటల్లో తేలనుంది. ఈ విషయం పక్కనపెడితే ఫైనల్లో తలపడనున్న జట్ల కెప్టెన్లలో ఎవరైతే టైటిల్‌కు ఎడమ పక్కన నిల్చుంటారో​ వారిదే విజయం అని జోస్యం చెబుతున్నారు. వినడానికి సిల్లీగా ఉన్నా చరిత్ర మాత్రం ఇదే చెబుతుంది. వన్డే వరల్డ్‌కప్‌, టి20 ప్రపంచకప్‌, ఐసీసీ చాంపియన్స్‌ ట్రోఫీలాంటి మేజర్‌ ఐసీసీ టోర్నీల్లో చాలా సందర్భాల్లో ఇది చోటుచేసుకుంది. ఒకసారి వాటిని పరీశిలిద్దాం.

► 2011 వన్డే ప్రపంచకప్‌ ఫైనల్‌ టీమిండియా, శ్రీలంక మధ్య జరిగింది. అక్కడ టైటిల్‌కు ఎడమ పక్కన నిల్చున్న ధోనికి విజయం వరించింది.

► 2015 వన్డే ప్రపంచకప్‌ను ఆస్ట్రేలియా గెలుచుకుంది. ఫైనల్లో ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్‌ తలపడ్డాయి. ఇందులో టైటిల్‌కు ఎడమ పక్కన నిల్చును మైకెల్‌ క్లార్క్‌ విజయం అందుకున్నాడు.

► 2016 టి20 ప్రపంచకప్‌ ఫైనల్లో వెస్టిండీస్‌, ఇంగ్లండ్‌ తలపడ్డాయి. టైటిల్‌కు ఎడమ పక్కన నిల్చున్న డారెన్‌ సామి టైటిల్‌ అందుకున్నాడు.

► 2017 ఐసీసీ చాంపియన్స్‌ ట్రోఫీ ఫైనల్‌ పాకిస్తాన్‌, టీమిండియా మధ్య జరిగింది. టైటిల్‌కు ఎడమపక్కన నిల్చున్న సర్ఫరాజ్‌ అహ్మద్‌ విజేతగా నిలిచాడు.

► 2019 వన్డే వరల్డ్‌కప్‌ ఫైనల్‌ సందర్భంగా టైటిల్‌కు ఎడమ పక్కన నిల్చున్న ఇయాన్‌ మోర్గాన్‌ను విజయం వరించింది.

► 2021లో తొలిసారి నిర్వహించిన ఐసీసీ టెస్టు చాంపియన్‌షిప్‌ ఫైనల్లో టైటిల్‌కు ఎడమ పక్కన నిల్చున్న కేన్‌ విలియమ్సన్‌ విజయం సాధించాడు.

