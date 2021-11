T20 World Cup 2021 Ind Vs Afg: ఎట్టకేలకు బోణీ కొట్టింది... 66 పరుగుల తేడాతో

India Beat Afghanistan By 66 Runs 1st Win Tourney: ఎట్టకేలకు టీ20 వరల్డ్‌కప్‌-2021 టోర్నీలో టీమిండియా బోణీ కొట్టింది. అఫ్గనిస్తాన్‌తో కీలకమైన మ్యాచ్‌లో 66 పరుగులు తేడాతో విజయం సాధించింది. తద్వారా మెగా ఈవెంట్‌లో తమ తొలి గెలుపును నమోదు చేసింది. పాకిస్తాన్‌, న్యూజిలాండ్‌ చేతిలో వరుస పరాజయాల తర్వాత మంచి ప్రదర్శన కనబరిచి అభిమానులను ఆకట్టుకుంది.

ఇక ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్‌ గెలిచి తొలుత బౌలింగ్‌ ఎంచుకున్న అఫ్గనిస్తాన్‌... కోహ్లి సేనను బ్యాటింగ్‌కు ఆహ్వానించింది. ఈ క్రమంలో.. ఓపెనర్లు కేఎల్‌ రాహుల్‌(69), రోహిత్‌ శర్మ(74) చెలరేగారు. రిషభ్‌ పంత్‌(27), హార్దిక్‌ పాండ్యా(35) రాణించి అజేయంగా నిలిచారు. ఫలితంగా టీమిండియా భారీ స్కోరు సాధించింది. నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 2 వికెట్ల నష్టానికి 210 పరుగులు చేసింది.

లక్ష్య ఛేదనకు దిగిన నబీ బృందం ఆరంభంలో తడబడ్డా... మెరుగైన స్కోరు చేయగలిగింది. అయితే, భారీ టార్గెట్‌ను ఛేదించలేక చేతులెత్తేసింది. నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 7 వికెట్లు కోల్పోయి.. 144 పరుగులకే అఫ్గన్‌ పరిమితం కావడంతో.. 66 పరుగుల తేడాతో గెలుపు కోహ్లి సేన సొంతమైంది. రోహిత్‌ శర్మ ప్లేయర్‌​ ఆఫ్‌ ది మ్యాచ్‌గా నిలిచాడు.

స్కోర్లు:

భారత్‌- 210/2 (20)

అఫ్గనిస్తాన్‌- 144/7 (20)

Match 33. It's all over! India won by 66 runs https://t.co/cxK4v0hpEq #INDvAFG #T20WorldCup

— BCCI (@BCCI) November 3, 2021