ఐపీఎల్‌ 16వ సీజన్‌లో హైదరాబాదీ మహ్మద్‌ సిరాజ్‌ తన సూపర్‌ ఫామ్‌ను కంటిన్యూ చేస్తున్నాడు. పంజాబ్‌ కింగ్స్‌తో జరిగిన గత మ్యాచ్‌లో నాలుగు వికెట్లతో చెలరేగిన సిరాజ్‌.. తాజాగా రాజస్తాన్‌ రాయల్స్‌తో మ్యాచ్‌ను కూడా ఘనంగా ఆరంభించాడు. రాజస్తాన్‌ ఇన్నింగ్స్‌ తొలి ఓవర్‌లోనే సిరాజ్‌ ఆర్‌సీబీకి శుభారంభం అందించాడు. ఓవర్‌ నాలుగో బంతికి డేంజరస్‌ బ్యాటర్‌ జాస్‌ బట్లర్‌ను క్లీన్‌ బౌల్డ్‌ చేశాడు.

అయితే బట్లర్‌ను ఔట్‌ చేసిన విధానం సిరాజ్‌ ఎంత మెరుగయ్యాడనేది చూపిస్తోంది. ఈ ఐపీఎల్‌లో ఇన్‌స్వింగర్లు, ఔట్‌స్వింగర్లతో మంచి ఫలితాలు రాబడుతున్న సిరాజ్‌ బట్లర్‌పై అదే అస్త్రాన్ని ప్రయోగించి సక్సెస్‌ అయ్యాడు. దీనికి కాస్త తెలివిని కూడా జోడించాడు. రైట్‌ హ్యాండ్‌ బ్యాటర్లకు ఔట్‌స్వింగర్‌ వేసే సిరాజ్‌.. బట్లర్‌కు మాత్రం ఇన్‌స్వింగర్‌ వేసి బోల్తా కొట్టించాడు.

ఔట్‌సైడ్ వెళ్తుందని భావించిన బట్లర్‌ బంతిని వదిలేయడం.. దాంతో బంతి వెళ్లి నేరుగా మిడిల్‌ స్టంప్‌ను ఎగురగొట్టింది. సిరాజ్‌ దెబ్బకు బట్లర్‌ వద్ద సమాధానం లేకుండా పోయింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియోపై ఒక లుక్కేయండి.

𝙍𝙞𝙜𝙝𝙩 𝙩𝙝𝙧𝙤𝙪𝙜𝙝 𝙩𝙝𝙚 𝙙𝙚𝙛𝙚𝙣𝙘𝙚 🔥🔥

An extraordinary delivery THAT 💪🏻@mdsirajofficial cleans up Jos Buttler and continues his habit of striking early for @RCBTweets!

