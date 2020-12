'కోహ్లి రనౌట్‌.. మాకు పెద్ద అవమానం'

అడిలైడ్‌ : ఆసీస్‌తో జరుగుతున్న పింక్‌ టెస్టులో టీమిండియా కెప్టెన్‌ విరాట్‌ కోహ్లి రనౌట్‌ అవుతాడని ఎవరు ఊహించి ఉండరు. రహానేతో సమన్వయ లోపం వల్ల కోహ్లి రనౌట్‌గా వెనుదిరగాల్సి వచ్చింది. కోహ్లి లాంటి బిగ్‌ వికెట్‌తో ఆసీస్‌కు ఉపశమనం కలగగా.. అతని అవుట్‌ అభిమానులకు నిరాశ కలిగించింది. తాజాగా కోహ్లి రనౌట్‌పై ఆసీస్‌ దిగ్గజ స్పిన్నర్‌ షేన్‌ వార్న్‌ స్పందించాడు. కోహ్లి రనౌట్‌ కావడం నన్ను బాధించింది. అతను క్రీజులోకి వచ్చినప్పుడే పెద్ద ఇన్నింగ్స్‌ ఆడాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. ఆ దిశగా దూసుకెళ్తున్న కోహ్లి అనూహ్యంగా రనౌట్‌ కావడం బాధాకరం. ఇది మాలాంటి క్రికెట్‌ అభిమానులకు పెద్ద అవమానం' అని ట్వీట్‌ చేశాడు. (చదవండి : పృథ్వీ షా డకౌట్‌.. వైరలవుతున్న ట్వీట్స్‌)



పుజారా అవుటైన తర్వాత క్రీజులోకి వచ్చిన రహానే నిలదొక్కుకోవడంతో వీరిద్దరి మధ్య 88 పరుగుల కీలక భాగస్వామ్యం నమోదైంది. అప్పటికే కోహ్లి 180 బంతుల్లో 74 పరుగులతో క్రీజులో పాతుకుపోయి సెంచరీ దిశగా దూసుకెళుతున్నాడు. ఈ నేపథ్యంలో లయన్‌ బౌలింగ్‌లో రహానే ఫ్లిక్‌ చేయగా మిడాఫ్‌లో ఉన్న హాజల్‌వుడ్‌ బంతిని లయన్‌కు అందించగా అతను నేరుగా వికెట్లను గిరాటేశాడు. కాగా రహానే కాల్‌తో అప్పటికే సగం పిచ్‌ దాటేసిన కోహ్లి ఏం చేయలేక నిరాశగా వెనుదిరిగాడు.

Nightmare scenario for India, pure joy for Australia!

Virat Kohli is run out after a mix up with Ajinkya Rahane! @hcltech | #AUSvIND pic.twitter.com/YdQdMrMtPh

— cricket.com.au (@cricketcomau) December 17, 2020