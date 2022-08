వ్యక్తిగత ప్రదర్శన విషయం అటుంచితే.. కెప్టెన్‌గా మాత్రం రోహిత్‌ శర్మ రెచ్చిపోతున్నాడు. ఫార్మాట్లకతీతంగా వరుస విజయాలు సాధిస్తూ.. టీమిండియా అత్యుత్తమ కెప్టెన్లలో ఒకడిగా చెరగని ముద్ర వేసుకుంటున్నాడు. తాజాగా పాక్‌పై (ఆసియా కప్‌ 2022) విజయంతో కెప్టెన్‌గా హిట్‌మ్యాన్‌ మరో రికార్డు సొంతం చేసుకున్నాడు. అంతర్జాతీయ టీ20ల్లో 30 అంతకంటే ఎక్కువ మ్యాచ్‌ల్లో విజయాలు సాధించిన కెప్టెన్లలో అత్యధిక విన్నింగ్‌ పర్సంటేజ్‌ (83.33) కలిగిన సారధిగా అరుదైన రికార్డు నెలకొల్పాడు.

Win% of T20I Captains with 30 or more Wins



83.3% Rohit Sharma

80.8% Asghar Afghan

62.5% Virat Kohli

59.2% Eoin Morgan

58.6% MS Dhoni

55.6% Aaron Finch

51.7% Kane Williamson#RohitSharma | #AsiaCup | #Hitman

— Cricbaba (@thecricbaba) August 29, 2022