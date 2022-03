టీమిండియా మాజీ బ్యాట్స్‌మన్‌ వీరేంద్ర సెహ్వాగ్‌, పాకిస్తాన్‌ మాజీ ఫాస్ట్‌ బౌలర్‌ షోయబ్‌ అక్తర్‌ల గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు. ఒకరు డాషింగ్‌ ఓపెనర్‌గా పేరు పొందితే.. మరొకరు రావల్పిండి ఎక్స్‌ప్రెస్‌గా పేరు సాధించాడు. ఈ ఇద్దరు మైదానంలో ప్రత్యర్థులుగా తలపడిన సందర్భాలు చాలానే ఉన్నాయి. వీరిద్దరి ఆటను అభిమానులు బాగానే ఎంజాయ్‌ చేసేవారు. ఆన్‌ఫీల్డ్‌లో ప్రత్యర్థులైనప్పటికీ.. ఆఫ్‌ఫీల్డ్‌లో మాత్రం మంచి స్నేహితులుగా మెలిగారు.

బయట ఈ ఇద్దరు ఎక్కడ కలిసినా ఒకరిపై ఒకరు జోకులు వేసుకుంటూ సరదాగా గడిపేవారు. ఒకసారి సెహ్వాగ్‌ బట్టతలపై అక్తర్‌ కామెంట్‌ చేశాడు. మరో సందర్భంలో ఒకపార్టీ సందర్బంగా అక్తర్‌ సూట్‌, టై కట్టుకొని వెళ్లాడు. కాగా ఇది చూసిన సెహ్వాగ్‌.. అచ్చం వెయిటర్‌లా కనిపిస్తున్నావు అని కామెంట్‌ చేశాడు. ఇలాంటి సరదా సందర్బాలు చాలానే ఉన్నాయి.

He should learn from @virendersehwag about giving reply. I'm sure @shoaib100mph will also agree pic.twitter.com/qOTUgSKCon

— Guruprasad Shenoy 🇮🇳 (@guruji_prasad) January 23, 2022