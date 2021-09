RCB Blue Jersey 2021: ఐపీఎల్‌ రెండో విడతలో భాగంగా ఈ నెల 20న అబుదాబి వేదికగా కోల్‌కతా నైట్‌రైడర్స్ (కేకేఆర్)తో జరిగే మ్యాచ్‌లో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (ఆర్సీబీ) జట్టు ఎరుపు రంగు జెర్సీకి బదులు బ్లూ కలర్ జెర్సీని ధరించి బరిలోకి దిగనున్న విషయం తెలిసిందే. కరోనాపై పోరాటం చేస్తున్న ఫ్రంట్‌లైన్ వారియర్స్‌కి సంఘీభావంగా ఆర్సీబీ ఆటగాళ్లు నీలం రంగు జెర్సీలను ధరించనున్నారు. ఫ్రంట్‌లైన్ యోధులు ధరించే పీపీఈ కిట్‌ల రంగును పోలివుండే బ్లూ జెర్సీని ధరించడం గర్వకారణం అని పేర్కొన్న ఆర్సీబీ బృందం.. మ్యాచ్‌ అనంతరం ఆ జెర్సీలను వేలం వేస్తామని, వచ్చిన డబ్బులను దేశవ్యాప్తంగా ఉచిత వ్యాక్సిన్ల పంపిణీకి వినియోగిస్తామని వెల్లడించింది.

Blue jerseys resembling the colour of the PPE kits of frontline warriors, worn by our players on the 20th Sept v KKR, will be auctioned on @FankindOfficial. Proceeds from the auction will be used for free vaccination among lesser privileged communities in India.#1Team1Fight pic.twitter.com/QDK5q3kVGT

— Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) September 18, 2021