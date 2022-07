Virat Kohli Emotional Wishes For MS Dhoni: ‘‘నీలాంటి నాయకుడు ఇంకెవరూ ఉండరు. భారత క్రికెట్‌కు ఎనలేని సేవ చేసిన నీకు ధన్యవాదాలు. నువ్వు నాకు అన్నయ్యగా మారావు. నీ పట్ల నాకున్న ప్రేమ, గౌరవం ఎల్లప్పుడూ అలాగే ఉంటాయి. హ్యాపీ బర్త్‌డే కెప్టెన్‌’’ అంటూ టీమిండియా బ్యాటర్‌ విరాట్‌ కోహ్లి.. మాజీ కెప్టెన్‌ ఎంఎస్‌ ధోనికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేశాడు.

కాగా మిస్టర్‌ కూల్‌ ధోని గురువారం తన 41వ పుట్టిన రోజు జరుపుకొంటున్నాడు. ఈ సందర్భంగా సహచర ఆటగాళ్లు, అభిమానులు ఆయనకు విషెస్‌ తెలియజేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో కోహ్లి సైతం ధోనికి శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ భావోద్వేగ పూరిత ట్వీట్‌ చేశాడు. నా కెప్టెన్‌ ధోని అంటూ అతడితో దిగిన ఫొటోలను పంచుకున్నాడు. కోహ్లి ట్వీట్‌ ప్రస్తుతం వైరల్‌ అవుతోంది.

ఇక స్టార్‌ బ్యాటర్‌గా.. టీమిండియా కెప్టెన్‌గా కోహ్లి ఎదగడం వెనుక ధోని ప్రోత్సాహం ఉందన్న సంగతి తెలిసిందే. కష్టకాలంలో కోహ్లికి అండగా నిలబడి అతడు ఉన్నత శిఖరాలు అధిరోహించేలా ధోని ప్రోత్సహించాడు. ఈ నేపథ్యంలో తన ‘అన్న’ పట్ల కోహ్లి ట్విటర్‌ వేదికగా కృతజ్ఞతా భావం చాటుకున్నాడు.

మరోవైపు హర్భజన్‌ సింగ్‌, సూర్యకుమార్‌ యాదవ్‌, సురేశ్‌ రైనా తదితర క్రికెటర్లు.. రాజకీయ, సినీ ప్రముఖులు ధోని భాయ్‌కు విషెస్‌ తెలియజేస్తున్నారు. దీంతో #HappyBirthdayDhoni హ్యాష్‌ట్యాగ్‌ ట్రెండ్‌ అవుతోంది. కాగా ధోని తన కెరీర్‌లో 2007 టీ20 ప్రపంచకప్‌తో పాటు, 2011 వ‌న్డే వ‌ర‌ల్డ్‌క‌ప్‌, 2013 చాంపియ‌న్స్ ట్రోఫీలు సాధించి భారత్‌కు మూడు ఐసీసీ మేజర్‌ ట్రోపీలు సాధించిన ఏకైక కెప్టెన్‌గా నిలిచాడు. ప్రస్తుతం అతడు ఐపీఎల్‌ ఫ్రాంఛైజీ చెన్నై సూపర్‌కింగ్స్‌ కెప్టెన్‌గా ఉన్నాడు.

చదవండి: Virat Kohli: ఇదే చివరి అవకాశం.. రిపీట్‌ అయితే ప్రపంచకప్‌ జట్టు నుంచి కోహ్లి అవుట్‌!

A leader like no other. Thanks for everything you have done for Indian cricket. 🇮🇳 You became more like an elder brother for me. Nothing but love and respect always. Happy birthday skip 🎂@msdhoni pic.twitter.com/kIxdmrEuGP — Virat Kohli (@imVkohli) July 7, 2022

Happy Birthday to my big brother. Thank you for being my biggest supporter and mentor in every phase of life, may god bless you and your family with good health always. Much love to you mahi bhai. Wishing you a great year ahead! @msdhoni #HappyBirthdayDhoni pic.twitter.com/3uABWFIlnO — Suresh Raina🇮🇳 (@ImRaina) July 6, 2022