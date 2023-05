ఐపీఎల్‌-2023లో సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌తో కీలక పోరుకు రాయల్‌ ఛాలెంజెర్స్‌ బెంగళూరు సిద్దమైంది. ఈ మెగా ఈవెంట్‌లో భాగంగా ఉప్పల్‌ వేదికగా మే18న ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌తో ఆర్సీబీ తలపడనుంది. ఇప్పటికే హైదరాబాద్‌కు చేనుకున్న డుప్లెసిస్‌ సేన.. ప్రాక్టీస్‌లో మునిగి తేలుతోంది. ఈ క్రమంలో ఆర్సీబీ ఆటగాళ్లు ఆ జట్టు స్టార్‌ పేసర్‌ మహ్మద్‌ సిరాజ్‌ కొత్త ఇంట్లో సందడి చేశారు.

సిరాజ్‌ ఇటీవలే ఫిల్మ్ న‌గ‌ర్‌లో కొత్త ఇంటిని నిర్మించాడు. తన నూతన గృహ ప్రవేశానికి విరాట్‌ కోహ్లి, కెప్టెన్‌ డుప్లెసిస్‌తో పాటు సహచర ఆటగాళ్లను సిరాజ్ అహ్హనించాడు. ఈ క్రమంలోనే ఆర్సీబీ ఆటగాళ్లు సిరాజ్‌ కొత్త ఇంటిని సందర్శించారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్‌మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

ఈ వీడియోలో విరాట్‌ కోహ్లితో పాటు డుప్లెసిస్ వంటి ఆటగాళ్లు కన్పిస్తున్నారు. ఇక ఆర్సీబీ ప్లే ఆఫ్స్‌కు అర్హత సాధించాలంటే ఈ మ్యాచ్‌లో గెలవడం చాలా ముఖ్యం. ఇప్పటి వరకు ఈ ఏడాది సీజన్‌లో 12 మ్యాచ్‌లు ఆడిన ఆర్సీబీ.. 6 మ్యాచ్‌ల్లో విజయం సాధించి పాయింట్ల పట్టికలో ఐదో స్థానంలో ఉంది. మిగిలిన రెండు మ్యాచ్‌ల్లో ఆర్సీబీ విజయం సాధిస్తే ప్లే ఆప్స్‌కు అర్హత సాధించే ఛాన్స్‌ ఉంది.

చదవండి: నువ్వేం తింటావు? గుజరాత్‌లో ఉన్నాను.. నాకిష్టమైన తిండి దొరకదు కదా: షమీ వ్యాఖ్యలు వైరల్‌

#RCB Team leaved after the New House Opening of Siraj Miya at Flim nagar , Jubilee Hills, HYD ... Time : around 10:00PM #ViratKohli #MohammedSiraj #RoyalChallengersBangalore #RCBvsSRH #ViratKohli𓃵 #RohitSharma𓃵 #LSGvMI @imVkohli @faf1307 @mdsirajofficial @RCBTweets pic.twitter.com/3M2ZdD9ozc

— Tarak Anna || Anil 🖤 (@AnilTarakianNTR) May 16, 2023