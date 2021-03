న్యూఢిల్లీ : ఇటీవల కోవిడ్‌ బారిన పడ్డ పాక్‌ ప్రధాని ఇమ్రాన్ ఖాన్ క్షేమం కోరుతూ, భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ చేసిన ట్వీట్ తనకు ఎంతో సంతోషాన్ని కలిగించిందని ఇంగ్లండ్ మాజీ క్రికెటర్ కెవిన్ పీటర్సన్ పేర్కొన్నాడు. భారత్- పాక్‌ల మధ్య ద్వైపాక్షిక సంబంధాలు మెరుగపడితే తన కల నేరవేరినట్టేనని ఆయన అభిప్రాయపడ్డాడు. ప్రజలందరూ ఒకరికొకరు అండగా ఉండటం చాలా ముఖ్యమని, అది ఈ ఏడాది ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసొచ్చిందని ఆయన ట్వీట్ చేశాడు. ప్రస్తుతం ఈ ట్వీట్ నెట్టింట వైరల్‌గా మారింది. కాగా, పాక్‌ ప్రధాని కోవిడ్‌ వ్యాక్సిన్‌(చైనా వ్యాక్సిన్‌) వేయించుకున్న తరువాత వైరస్‌బారిన పడటం చర్చనీయాంశంగా మారింది.

This tweet by @narendramodi to @ImranKhanPTI made me smile!

It would be a dream come true, to see India & Pak reunited and engaging both on & off the field!

We all need each other & this year has shown us that!

Let’s all hope a healthy friendship is on its way!

🙏🏽 https://t.co/jECZLQCDlI

— Kevin Pietersen🦏 (@KP24) March 24, 2021