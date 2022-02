I would love to debate with Narendra Modi on TV: నరేంద్ర మోదీతో టీవీలో డిబేట్ చేయడానికి ఇష్టపడతాను అని పాక్‌ ప్రధాని ఇమ్రాన్ ఖాన్ మాస్కో పర్యటన సందర్భంగా ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు. చర్చల ద్వారా విభేదాలను పరిష్కరించగలిగితే అది భారత ఉపఖండంలోని బిలియన్లకు పైగా ప్రజలకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందని అన్నారు. అంతేకాదు ఇరు దేశాల మధ్య నెలకొన్న విభేదాలను పరిష్కరించేందుకు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీతో టెలివిజన్‌లో చర్చలు జరపాలనుకుంటున్నట్లు ఇమ్రాన్ ఖాన్‌ తెలిపారు.

పైగా భారతదేశం శత్రు దేశంగా మారింది కాబట్టి వారితో వాణిజ్యం కనిష్టంగా మారిందన్నారు. అన్ని దేశాలతో వాణిజ్య సంబంధాలను కలిగి ఉండటమే తన ప్రభుత్వ విధానం అని ఇమ్రాన్ ఖాన్ పేర్కొన్నారు. అయితే ఈ విషయమై భారత విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ నోరు మెదపలేదు. ఇరాన్, అమెరికా ఆంక్షల కింద అఫ్గనిస్తాన్ దశాబ్దాల యుద్ధంలో పాలుపంచుకోవడంతో పాకిస్తాన్ ప్రాంతీయ వాణిజ్య ఎంపికలు ఇప్పటికే పరిమితంగా ఉన్నాయని చెప్పుకొచ్చారు. ఉక్రెయిన్‌పై ప్రస్తుత సంక్షోభానికి ముందు ఆర్థిక సహకారంపై చర్చల కోసం ఇమ్రాన్‌ఖాన్‌ రెండు రోజుల మాస్కో పర్యటన చేయనున్నారు.

ఈ మేరకు ఉక్రెయిన్ సంక్షోభం గురించి ఇమ్రాన్ ఖాన్ మాట్లాడుతూ.. "ఇది మాకు సంబంధించినది కాదు. మాకు రష్యాతో ద్వైపాక్షిక సంబంధం ఉంది. మేము దానిని బలోపేతం చేయాలనుకుంటున్నాము" అని అన్నారు. అయితే భారత్‌ మాత్రం ఉగ్రవాద రహిత వాతావరణంలో మాత్రమే చర్చలు జరుగుతాయని స్పష్టం చేసింది. చర్చలు జరిగే ముందు ఉగ్రవాదంపై అణిచివేతకు సంబంధించిన ఆధారాలు చూపించాలని కూడా ఇస్లామాబాద్‌ను న్యూఢిల్లీ కోరింది. అంతేకాదు భారతదేశం పాకిస్తాన్ సరిహద్దు ఉగ్రవాదాన్ని కూడా అంతం చేయాలని డిమాండ్ చేస్తోంది.

