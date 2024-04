ఐసీసీ అవార్డు గెలుచుకున్న శ్రీలంక సంచలన బ్యాటర్‌

2024, మార్చి నెల ప్లేయర్‌ ఆఫ్‌ ద మంత్‌ అవార్డుల వివరాలను ఐసీసీ ఇవాళ (ఏప్రిల్‌ 8) ప్రకటించింది. పురుషుల విభాగంలో ఈ అవార్డును శ్రీలంక సంచలన బ్యాటర్‌ కమిందు మెండిస్‌ గెలుచుకోగా.. మహిళల విభాగంలో ఈ అవార్డు ఇంగ్లండ్‌ మిడిలార్డర్‌ బ్యాటర్‌ మైయా బౌచియర్‌కు దక్కింది.

పురుషుల విభాగంలో ప్లేయర్‌ ఆఫ్‌ ద మంత్‌ అవార్డు కోసం ఐర్లాండ్‌ పేసర్‌ మార్క్‌ అదైర్‌, న్యూజిలాండ్‌ పేసర్‌ మ్యాట్‌ హెన్రీ పోటీపడగా.. మెజార్టీ మద్దతు శ్రీలంక ఆల్‌రౌండర్‌ కమిందు మెండిస్‌కు లభించింది.

Kamindu Mendis and Maia Bouchier have won the ICC Player of the Month awards for March 2024. 🌟 pic.twitter.com/h2QClz51SA

— CricTracker (@Cricketracker) April 8, 2024