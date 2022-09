ప్రస్తుత ఐపీఎల్‌ ఛాంపియన్‌ గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌ క్రికెట్‌ అభిమానులను తికమక పెట్టింది. ఆ జట్టు యాజమాన్యం ఇవాళ (సెప్టెంబర్‌ 17) మధ్యాహ్నం ఓ క్రిప్టిక్‌ ట్వీట్‌ పెట్టి ఫ్యాన్స్‌ను గందరగోళానికి గురి చేసింది. ఆ ట్వీట్‌లో తమ స్టార్‌ ఆటగాడు శుభ్‌మన్‌ గిల్‌ జట్టును వీడనున్నాడని అర్ధం వచ్చేలా.. గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌తో నీ ప్రయాణం మరువలేనిది, నీ భవిష్యత్తు మరింత అద్భుతంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నామని పేర్కొంది.

ఈ ట్వీట్‌ను గిల్‌ సైతం ధృవీకరించినట్లు ఓ క్రిప్టెడ్‌ ట్వీట్‌ను పోస్ట్‌ చేసింది. ఈ ట్వీట్‌ పోస్ట్‌ చేసిన సెకెన్ల వ్యవధిలోనే వైరల్‌ కావడంతో గుజరాత్‌ యాజయాన్యం అలర్ట్‌ అయ్యింది. ఆ ట్వీట్‌ అర్ధం మీరనుకున్నది కాదు.. గిల్‌ ఎక్కడికి పోడు.. గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌తో పాటే ఉంటాడని వివరణ ఇచ్చింది. దీంతో ఆ జట్టు అభిమానులంతా ఊపిరిపీల్చుకున్నారు. కొందరు ఫ్యాన్స్‌ మాత్రం తమను ఫూల్స్‌ చేశారని జీటీ యాజమాన్యంపై మండిపడుతున్నారు. ఇలాంటి కన్‌ఫ్యూజింగ్‌ ట్వీట్లు చేయరాదని హితవు పలుకుతున్నారు.

Twitterverse, Gill will always be a part of our 💙

P.S.: It’s not what you think, but we’re loving the theories. Keep it going! 😅

— Gujarat Titans (@gujarat_titans) September 17, 2022